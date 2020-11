Chân dung cụ ông 73 tuổi hiếp dâm bé 13 tuổi thiểu năng: Cho nạn nhân 40.000 đồng để 'giở trò'

Theo VTC News đưa tin, trưa ngày 9/11 lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Văn Xứng (73 tuổi, trú tại Gia Phú, Bảo Thắng) để điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cho biết: "Đơn vị ra Quyết định khởi tố vụ án và đang tạm giữ đối với Nguyễn Văn Xứng để điều tra làm rõ vụ án".

Ông Nguyễn Văn Xứng

Trước đó, vào tối ngày 2/11, Công an xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) nhận được đơn trình báo của chị T.T.H. về việc con gái của mình là bé N.H.T. (13 tuổi) bị ông Nguyễn Văn Xứng (trú cùng thôn) hiếp dâm.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Thắng đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời triệu tập ông Nguyễn Văn Xứng lên cơ quan để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, ông Xứng khai nhận, vào khoảng 16h30 ngày 2/11, khi thấy cháu T. đi học về một mình, cụ ông 73 tuổi đã lên cơn thú tính, dụ cháu vào khu đất vắng để giở trò đồi bại. Xong việc, ông Xứng cho cháu T. 40 nghìn đồng để 'che giấu'.

Nơi ông Xứng giở trò đồi bại

Về nhà, qua lời báo của người dân cũng như biểu hiện bất thường của con gái, chị H. đã gặng hỏi. Khi cô bé 13 tuổi kể về hành vi đồi bại của ông Xứng, chị ngay lập tức đến cơ quan công an để trình báo.

Theo lãnh đạo địa phương, cháu bé 13 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Hàng tháng, cháu bé vẫn được hưởng trợ cấp từ địa phương. gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo, gia cảnh khó khăn.

Như đã đưa tin, theo lãnh đạo UBND xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, vụ việc bắt đầu từ khi người dân phát hiện ông Xứng dắt chiếc xe đạp của bé gái 13 tuổi vào bụi rậm ở khu tái định cư. Ngay lập tức, họ đã thông báo vụ việc cho gia đình nạn nhân.



Chiều 4/11, Công an huyện Bảo Thắng đã triệu tập ông Xứng đến trụ sở. Được biết, vợ chồng ông Xứng cùng làm nghề nông, con cái rất thành đạt.



Theo TN/SKCĐ