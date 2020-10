Clip gã chồng trong vụ đánh ghen ở Tô Hiệu lao vào đánh vợ, chửi người dân để bảo vệ `tiểu tam`

Như đã đưa tin, các đây ít phút, cộng đồng mạng xôn xao về vụ đánh ghen ở Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, hai người phụ nữ mặc đồ đen lao vào đánh nhau, vật nhau như quân thù ngay giữa đường. Tuy nhiên, cả hai được người dân kịp thời can ngăn.





Song mới đây nhất, tài khoản Trương Đình Tú lại tiếp tục đăng lên nhóm kín Trùm Trà Đá clip liên quan đến vụ đánh ghen này. Theo đó, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, sơ vin, tóc vuốt keo được cho là "nam chính" đã lao vào đánh vợ.

Clip chồng đánh vợ để bảo vệ "tiểu tam"





Cụ thể, theo người dân nói trong đoạn clip, cô vợ theo dõi, bắt quả tang chồng dùng xe Bentley chở "tiểu tam" đi dạo phố nên đã chặn đầu, lôi "tiểu tam" xuống "dạy dỗ". Song "tiểu tam" cũng không phải dạng vừa, lao vào đánh cô vợ tới tấp.





Thấy "tiểu tam" bị đánh, gã chồng lao vào lôi tay cô vợ ra để bảo vệ tiểu tam. Khi người dân tách được hai người phụ nữ ra thì gã chồng lao vào đánh vợ như quân thù. Thấy vậy, một người dân đã hét lên "đánh chết thằng chồng đi".





Thấy người phụ nữ vừa bị "cắm sừng" lại bị chồng đánh nên một người đàn ông mặc áo hoa đã lao vào đánh gã chồng nhưng được người dân can ngăn. Khi người đàn ông mặc áo hoa lớn tiếng chửi mắng về hành vi đánh vợ thì người đàn ông hung hăng chỉ chỏ chửi bới người dân.

Chân dung gã chồng vũ phu đánh vợ để bảo vệ tiểu tam





Một số người phụ nữ trung tuổi chứng kiến sự việc đã lớn tiếng mắng "tiểu tam" vì có lời nói, hành động hỗn hào. Một số người dân khác ủng hộ việc "dằn mặt" cặp đôi "mèo mả gà đồng" trên.





Tuy nhiên, một số người dân khác lý trí hơn đã kịp thời can ngăn, không để sự việc đi quá xa. Thấy người dân vãn dần, gã chồng đưa " tiểu tam ' lên xế hộp rồi phóng đi mất bỏ lại cô vợ khóc lóc ngồi bên vệ đường.





Theo Thanh Mai/SKCĐ