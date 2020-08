Bắt gã đàn ông đưa 4 phụ nữ vượt biên trái phép sang Campuchia với giá 2 triệu/người

Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Phương (35 tuổi, ngụ tại Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.