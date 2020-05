Chân dung gã trai tự nhận bị `khô não” xách dao truy sát người nhà và hàng xóm khiến 1 người chết

Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1995, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 26/5, người dân ở xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) gọi điện trình báo với Công an xã Thạnh Tây về việc đối tượng Giang giết chết một người hàng xóm.

Ngay sau đó, Công an xã Thạnh Tây có mặt phong tỏa, đồng thời trình báo sự việc đến Công an huyện Tân Biên. Nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp với cơ quan nghiệp vụ vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt giữu nghi phạm.

Nguyễn Văn Giang vẫn tỏ có nhiều biểu hiện bất thường sau khi bị bắt

Theo người dân địa phương, khoảng 16h30 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Giang bất ngờ có biểu hiện bất thường như trưng mắt, nhe rang, rồi tự nhận mình bị khô não… Tiếp đó, Giang truy đuổi mẹ đẻ, cậu, anh trai và hàng xóm khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.

Chưa dừng lại, Giang đi xuống bếp của gia đình lấy 2 con dao chạy sang nhà ông Đào Sồi (sinh năm 1942, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đuổi chém. Hậu quả, ông Sôi bị Giang chém tử vong

Sau khi gây án xong, Giang thấy Công an xã Thạnh Tây đến thì dùng xà beng ở nhà ông Sồi tấn công lại. Nhưng sau đó Giang đã bị khống chế, bắt giữ về trụ sở Công an xã.

Theo gia đình, cách đây khoảng 1 tuần Giang có biểu hiện đau nhức, mất ngủ, cười một mình, nhe răng, nóng tính, tự nói mình bị khô não. Cho rằng, Giang tái nghiện nên gia đình đã đưa đi khám, chữa bệnh (vào tháng 7/2018, Giang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, đến tháng 9/2019 mới chấp hành xong).

Hiện Công an huyện Tân Biên đã bàn giao Giang và vụ án cho Công an tỉnh Tây Ninh để thụ lý theo đúng quy định Pháp luật . Bước đầu, Giang khai nhận là người giết ông Sồi.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ