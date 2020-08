Hai nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Lập gia đình nhiều năm chưa có con

Theo Zing .vn, tối 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi) để điều tra về hành vi bắt cóc Trẻ em

Hai đối tượng được xác định liên quan vụ bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) mất tích tại Công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh chiều 21/8.

Theo lời khai của Bằng, Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi đến điểm hẹn, Bằng thấy Thu dẫn theo cháu Gia Bảo. Cả hai sau đó đưa cháu bé về nhà Bằng ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng Thu và Bằng nghi phạm bắt cóc cháu bé Gia Bảo

VnExpress dẫn lời Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, Thu khai lập gia đình nhiều năm song chưa có con. Thấy bé Bảo đứng, một mình tại nên đã đưa về thay quần áo khác.

Trước đó, một vị lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã truy tìm về phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thu được chứng minh thư của người đàn bà này cùng bộ quần áo của cháu bé nhằm mục đích ngụy trang.

"Song song với đó, một mũi nghiệp vụ trên Tuyên Quang đã vào nhà người này và tìm được cháu bé" - vị lãnh đạo cho biết.



Ban đầu đối tượng khai nhận, đưa cháu bé về Bắc Ninh lúc 3h sáng. Đối tượng khai nhận, 3h sáng 22/8 đã chở cháu bé về nhà trên tỉnh Tuyên Quang.



Cháu bé được các lực lượng chức năng giải cứu trong tình trạng an toàn. Công an Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang làm các thủ tục bàn giao cháu bé cho gia đình. Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa bé trai về trụ sở để liên hệ gia đình đến đón.

Cháu bé được tìm thấy an toàn



Trước đó, chiều 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng địa chỉ tại khu Phúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đưa con trai là bé Nguyễn Cao Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Cam), sinh ngày 5/4/2018 đi chơi tại công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh.

Khoảng 17h30 phút, trong phút lơ đãng, anh Hưng không để ý thì quay lại đã không thấy con trai đâu. Một hồi đi tìm không thấy con trai nên gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Ngay trong đêm, Công an Bắc Ninh đã huy động lực lượng chức năng vào cuộc đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ để truy vết tung tích cháu bé.

Your browser does not support HTML5 video. Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ tình nghi



Qua trích xuất camera giám sát ở công viên và khu vực xung quanh phát hiện người phụ nữ tình nghi, mặc áo trắng, quần đen cố gắng thu hút và đi theo bé Gia Bảo. Các camera trên đường còn ghi lại hình ảnh người phụ nữ nghi vấn chở theo một em bé, làm dấy lên lo ngại cháu bé bị bắt cóc và đưa ra khỏi TP Bắc Ninh.

Theo Hà Ly/SKCĐ