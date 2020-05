Chân dung học sinh lớp 12 cầm đầu đường dây hack hơn 100 tài khoản facebook chiếm đoạt 10 tỷ

Theo tin từ Zing Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người về hành vi Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 10 tỷ đồng.

Qua công tác nắm bắt tình hình an ninh mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có hiện tượng chiếm đoạt tài sản từ mạng xã hội facebook nên đã chủ động xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành điều tra, làm rõ và tóm gọn 7 người hoạt động liên tỉnh, có sự câu kết với nhau liên tiếp thực hiện trót lọt hơn 100 vụ xâm nhập tài khoản facebook và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 người trên khắp cả nước.