Chân dung "hotgirl" 9x đâm bạn cùng phòng trọng thương vừa sa lưới

Ngày 31/7 vừa qua, Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội cho hay đơn vị vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã tên Huyền Thị Lan Anh (SN 1997, quê ở Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. "Hotgirl" 9x đâm bạn cùng phòng trọng thương vì mâu thuẫn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Trước đó vào ngày 11/5/2019, ở phòng trọ ngõ 298 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Lan Anh cũng bạn cùng phòng trọ L.T.N. (SN 1992, quê Bắc Giang) cãi vã, xô xát vì mâu thuẫn trong sinh hoạt. Được mọi người can ngăn, Lan Anh bỏ ra ngoài nhưng 15 phút sau đã quay lại, cầm dao đâm vào tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng chị N. Sau khi gây án, Lan Anh đã nhanh chóng bỏ trốn, bất chấp lệnh triệu tập từ cơ quan chức năng. Chị N. bị thương nặng nên được đưa tới Bệnh viện cấp cứu, rất may đã giữ được tính mạng.

Ngày 15/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Lan Anh về tội danh "Cố ý gây thương tích". Do nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng đã bỏ đi, Công an quận Đống Đa quyết định ra Lệnh truy nã bị can Huỳnh Thị Lan Anh.

Theo Đất Việt, Trưởng ấp Vĩnh Quới (xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú) cho hay Lan Anh đã đi khỏi địa phương từ lâu, nhiều năm nay không về thăm nhà. Trưởng ấp cho biết: "Lan Anh sống ở địa phương từ bé nhưng đến năm 15 tuổi đi khỏi địa phương, tôi nghe nói cô gái này cũng làm nhiều nghề để lo liệu cuộc sống. Tuy nhiên khoảng 5-6 năm nay không ai thấy cô gái này về thăm nhà.

Bố Lan Anh đã mất từ lâu, chỉ còn mình mẹ nuôi 4 chị em Lan Anh. Theo lời mẹ cô gái kể, Lan Anh chỉ gọi điện về hỏi thăm gia đình chứ không về thăm nhà".

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Linh Chi/SKCĐ