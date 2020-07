Chân dung kẻ đi xe máy Airblade đâm gục người trong quán cà phê

Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang truy tìm kẻ đi xe máy Airblade đâm gục người trong quán cà phê tối 4/7 vừa qua.

Chiều 5/7, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng khác truy bắt một đối tượng dùng dao đâu gục người trong quán cà phê . Vụ việc xảy ra vào khuya 4/7, nạn nhân là anh N.T.Đ. (trú tại TP Buôn Ma Thuột) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 4/7, anh Đ. cùng một số người bạn ngồi uống nước tại quán cà phê Deni ở ngã tư giao nhau giữa đường Phan Bội Châu và Y Jút, TP Buôn Ma Thuột. Khi anh Đ. đang ngồi với bạn thì có một nam thanh niên mặc áo đen, đi xe máy Air Blade đỗ xe trước quán. Người này xuống xe, đi thẳng tới chỗ anh Đ. rồi bất ngờ rút dao thủ sẵn, đâm thẳng vào bụng anh Đ.

Bị đâm trọng thương, anh Đ. loạng choạng bỏ chạy được vài bước rồi ngã gục, được bạn bè và người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thanh niên đi xe Air Blade sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo ảnh chụp của người dân, thanh niên gây án được cho là mặc áo màu đen, quần bò, đi xe Air Blade tối màu. Nhận được tin báo, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Một lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết: "Ngay trong đêm, hàng chục trinh sát đã được điều động vào cuộc truy bắt đối tượng. Đã xác định được danh tính của nam thanh niên gây án, lực lượng Công an đang tổ chức truy bắt, đồng thời phối hợp cùng với gia đình vận động đối tượng ra trình diện để nhận sự khoan hồng của Pháp luật ".

Trước đó vào ngày 2/7 tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ án tương tự khiến nhiều người hoảng sợ. Ông N.V.N. (44 tuổi, trú xã Đông Sơn) đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán cà phê thì bị ông Bình đi tới ngồi cạnh, dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực ông N. Cú đâm khiến ông N. gục tại chỗ, tử vong sau đó do mất máu. Sau khi gây án, ông Bình đến Công an xã Sơn Đông đầu thú.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Chương Mỹ xử lý, theo đó một vị lãnh đạo cho biết: "Ông N. và ông Bình là bạn, trú cùng thôn. Bước đầu, ông Bình khai nhận do có mâu thuẫn với ông N. từ trước nên mang theo dao nhọn tìm giết ông N.."

