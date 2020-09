Kinh hãi lời khai của gã đàn ông dụ nhân tình lên đồi `yêu` rồi trút mưa dao cướp tài sản

Nhân chứng kể lại, thấy nạn nhân vẫn còn thở, người còn ấm nên đã nhanh chóng hô hào mọi người đến giúp đỡ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an quận Đồ Sơn.

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường và trình báo Công an TP Hải Phòng. Một tổ điều tra đã được cử đến Bệnh viện - nơi nạn nhân được cấp cứu để làm việc.

Qua công tác điều tra, Công an quận Đồ Sơn xác định nạn nhân là chị Trần Thị H.(SN 1983, trú tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn). Từ việc xác minh các mối quan hệ của chị H., Công an khoanh vùng được nghi phạm là Đinh Đình Dũng (SN 1980, trú tại Hải Sơn, Đồ Sơn).

Tại trụ sở Công an quận, Dũng thừa nhận đã đâm chị H. nhằm mục đích cướp tài sản. Dũng và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau.

Đối tượng Dũng và hung khí gây án

Dũng khai, khoảng 17h30 ngày 1/9, Dũng chuẩn bị một con dao gấp và hẹn gặp chị H. ở khu vực đồi Độc (phường Hải Sơn). Tại đây, hai người có tâm sự rồi quan hệ tình cảm với nhau.

Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Dũng dùng dao đe dọa lấy tài sản của nạn nhân. Khi chị H. chống cự, đối tượng này dùng tay bóp cổ, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng của chị H..

Thấy nạn nhân không còn cử động, hắn dùng bạt phủ lên người rồi cướp đi một số tài sản như 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô mang 15M1-012.29 rồi rời khỏi hiện trường.

Với số tài sản cướp được, Dũng đem đi bán ở một số nơi khác nhau như cửa hàng vàng bạc, cửa hàng điện thoại, cửa hàng xe máy rồi bỏ trốn. Hiện, Công an đã thu giữ toàn bộ sài sản nêu trên và hung khí gây án.

Hiện công an quận Đồ Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt kẻ chuyên dùng clip sex, ảnh nóng tống tiền bạn gái