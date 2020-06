Chân dung kẻ dùng búa đánh chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận mới bị bắt tại Hà Nội

Như đã đưa tin, sáng 5/6 lực lượng chức năng phát hiện đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trong một nhà dân ở ngõ 51 phố Núi Trúc (Kim Mã, Ba Đình). Lực lượng chức năng quận Ba Đình đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vào cuộc truy bắt.

Cơ quan chức năng đã sử dụng xe thang, lướt và huy động hội ngũ y tế trong vụ vây bắt này. Trong sáng ngày 5/6, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm.



Theo cơ quan Công an quận Ba Đình, kẻ trốn truy nã được xác định là Mạc Văn Nam (39 tuổi, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Nam chính là kẻ dùng búa tấn công hai chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận.

Ngay sau khi đối tượng này bị bắt giữ, báo chí đã nắm bắt được thông tin và đưa lên chân dung đối tượng Nam. Được biết, sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng sẽ di lý nghi phạm về Bình Thuận để tiếp tục xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Chân dung Mạc Văn Nam

Trước đó, khoảng 5h15 ngày 2/6, một người đàn ông lạ mặt đội mũ, bịt khẩu trang, ăn mặc kín đáo đi vào quán cà phê của chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) ở phường Xuân An, TP Phan Thiết uống cà phê.

Người lạ mặt này sau đó được xác định là đối tượng Nam. Hắn vào trong võng ngồi, quan sát tỉ mỉ và gọi cà phê ra uống. Khi chị Trang bưng cà phê ra thì bất ngờ bị người khách này dùng búa tấn công.

Nghe tiếng động, anh Đào Văn Hùng (26 tuổi, em ruột chị Trang) đi trong phòng và cũng bị đối tượng lạ mặt tấn công. Khi thấy hai chị em gục ra sàn, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một lúc sau người dân địa phương phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hình ảnh trích xuất ở camera an ninh trong quán cà phê cho thấy, hung thủ là người có dáng cao, gầy. Người này mặc áo khoác màu xanh, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách và sử dụng một cây búa đinh để tấn công 2 nạn nhân.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ