U50 giết người ngay trong đám giỗ nhà mẹ vợ vì nghi nạn nhân có quan hệ mờ ám với vợ mình

Tin tức mới nhất ngày 13/11, Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Bình Trọng (54 tuổi ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người



Trọng được xác định là người đã tấn công ông Đặng Hữu Phước (58 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành) vì ghen tuông, khiến nạn nhân tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 11/11 tại ấp Phước Tự, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Vào thời điểm đên, ông Trọng đã về ấp Phước Tự để dự đám giỗ ở nhà mẹ vợ.

Đối tượng Trần Bình Trọng



Tại đây, Trọng có ngồi uống rượu cùng bàn với ông Đặng Hữu Phước. Khi nhậu chung bàn, ông Trọng ghen tức vì nghi ngờ ông Phước có quan hệ tình cảm lén lút với vợ mình. Trong cơn cuồng ghen, đối tượng đã đi ra chòi ở cách vườn nhà khoảng 100 m, cầm một con dao nhọn rồi quay trở lại bàn nhậu.



Sau đó, Trọng bất ngờ dùng dao chém vào cùng cổ ông Phước. Quá sợ hãi, ông Phước đã bỏ chạy nhưng vẫn bị Trọng đuổi theo và tấn công liên tiếp. Hậu quả, ông Phước bị thương nặng, đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.



Sau khi gây án. Trọng đã đến công an xã An Khánh đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ