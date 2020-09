Lý lịch bất hảo của gã đầu trọc túm cổ áo kéo Công an xuống đường sắt hành hung

Theo nguồn tin từ Người lao động, Công an quận Đống Đa ( Hà Nội ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thọ Sơn (SN 1970, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ.





Cụ thể, khoảng 23h45 ngày 17/7, tổ công tác của Công an phường Khâm Thiên (quận Đống Đa) gồm 5 đồng chí Công an và bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ đi tuần tra, nhắc nhở hàng quá bán hàng quá giờ quy định và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.





Khi tổ công tác đi đến quán nhà chị T.N.X. (bán đồ ăn đêm) ở ngõ 1 Khâm Thiên thì thấy quá vẫn mở cửa, khách tụ tập ăn uống rất đông. Trong số khách đang ngồi ăn uống có Lê Thọ Sơn.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra





Tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở chủ quán đóng cửa sớm vì hoạt động quá giờ quy định. Đồng thời yêu cầu những người đang ăn uống ở quán giải tán, ai về nhà ấy.





Nghe thấy cơ quan chức năng yêu cầu dừng nhậu, Sơn có biểu hiện say xỉn tức giận, chống đối không chấp hành. Sơn còn chửi tổ công tác.





Chưa dừng lại, Sơn lao vào đẩy, đấm, túm cổ áo 1 chiến sĩ công an phường kéo từ vỉa hè xuống đường sắt hành hung. Thấy vậy, những người trong tổ công tác buộc phải khống chế, áp giải Sơn về trụ sở làm việc.





Qua điều tra thì biết được, Sơn là đối tượng cộm cán ở địa phương. Sơn từng có 2 tiền án, 4 tiền sự.





Theo Thanh Mai/SKCĐ