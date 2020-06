Chân dung kẻ sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên rồi vùi xác trong rừng phi lao chính thức bị khởi tố

Tin tức mới nhất ngày 22/6, Zing News dẫn lại lời đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên chiều cùng ngày cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi Giết người

Được biết, Phê chính là kẻ sát hại bé gái K.H. (sinh năm 2007, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông) rồi vùi xác nạn nhân dưới cát trong rừng phi lao.

B ị can Phạm Kim Phê.

lệnh bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê để điều tra cùng về hành vi trên. Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vẫn chưa có thông tin cụ thể về động cơ và quá trình gây án của nghi can. Cũng trong sáng cùng ngày, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã phê chuẩn





Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, ngày 18/6 vừa qua, sau khi nhận được trình báo mất tích từ gia đình bé gái K.H., công an huyện Tuy An đã xác lập chuyên án truy tìm nạn nhân. Sau 4 ngày mất tích, thi thể nạn nhân được tìm thấy vùi lấp dưới cát trong rừng phi lao gần ở gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải thuộc xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Nơi phát hiện xác nạn nhân.



Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, trước khi mất tích vào đêm 17/6, H. có đi chơi với một nhóm bạn 6 người. Trong số này, Phạm Kim Phê là nhân vật có nhiều điểm đáng nghi nhất.



Căn cứ vào các nguồn tin và tài liệu thu thập kết hợp với quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định Phạm Kim Phê chính là nghi phạm số 1 liên quan đến vụ việc nữ sinh mất tích.



Sau đó Phạm Kim Phê cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai nhận tối 17/6, sau khi cùng nhóm bạn đi chơi về, Phê không đưa H. về nhà mà chở tới rừng dương thuộc địa phận xã An Ninh Đông rồi sát hại.





Your browser does not support HTML5 video.

Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ