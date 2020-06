Vụ chủ quán cà phê bị sát hại, cướp tài sản: Ác quỷ ẩn sau gương mặt hiền lành

Dù đã 1 tuần qua đi nhưng người dân ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An ) vẫn chưa khỏi kinh hãi khi nhắc đến vụ chủ quán cà phê bị sát hại, cướp tài sản. Nhiều người vẫn túm năm tụm ba bàn tán về cái chết của nạn nhân và hành động dã man của gã trai mới ngoài 20 tuổi.

Liên quan đến vụ án kinh hoàng này, tối ngày 15/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công An) cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ được nghi phạm gây án. Kẻ đó là Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh). Đối tượng này bị cáo buộc và điều tra với 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Không ai ngờ cậu trai mới 23 tuổi đầu lại là kẻ giết người, cướp tài sản

Ngay khi Hoài bị bắt, cơ quan chức năng đã cung cấp hình ảnh đối tượng này đến cơ quan báo chí để thông tin. Qua hình ảnh cơ quan chức năng cung cấp có thể nghi phạm không chỉ sở hữu cái tên rất hay, thanh nhã mà còn cói gương mặt dễ nhìn. Nếu ở bên ngoài, chẳng ai nghĩ Hoài chính là kẻ giết người, cướp của. Bởi hắn có gương mặt nhìn khá hiền lành, bầu bĩnh.

Như thật kinh hoàng, hắn chính là người giết chết chị Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) – chủ quán cà phê ở xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Bước đầu, Hoài khai nhận mình giết nữ chủ quán rồi cướp tài sản

Hoài khai, do thiếu tiền tiêu xài nên bắt xe buýt từ TP Hồ Chí Minh xuống xã Khánh Đông (huyện Đức Hòa, Long An) để gây án. Tại đây, Hoài vào quán cà phê của chị Nguyệt và gạ mua dâm. Sau khi đồng ý giá 350.000 đồng, Hoài và chị Nguyệt tiến hành mua bán dâm.

Hiện trường vụ án

Mua dâm xong, Hoài bóp cổ chị Nguyệt đến chết rồi trói hai tay nạn nhân lại. Tiếp đó, hắn lấy điện thoại, 280.000 đồng và 2 nhẫn vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hoài bắt xe buýt về TP Hồ Chí Minh bán 1 nhân vàng được 2 triệu đồng. Tiếp đó bắt xe lên Đà Lạt bán nốt nhẫn vàng còn lại lấy 1 triệu và bắt xe về TP Hồ Chí Minh và lẩn trốn tại đây.



Đến khoảng 17h ngày 14/6, Đến khoảng 17h ngày 14/6, Công an phát hiện Hoài đang lẩn trốn ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nên đã vây ráp, khống chế, bắt giữ. Sau đó di lý đối tượng này về Long An để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.



Sáng ngày 16/6, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm, củng cố hồ sơ án để thụ lý theo đúng quy định của Sáng ngày 16/6, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm, củng cố hồ sơ án để thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video. Truy bắt đối tượng chém 6 người thương vong ở Thái Nguyên

Theo Nga Đỗ/SKCĐ