Chân dung môn đồ Thiếu Lâm Tự gây chấn động boxing thế giới sau cú đấm hạ gục đối thủ trong 10s

Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải lại video ghi lại trận thắng gây chấn động của võ sĩ Bồ Đông Đông người nước này với đối thủ người New Zealand Josh Marsters. Chiến thắng này gây chấn động ở chỗ Bồ Đông Đông đã hạ gục đối thủ của mình sau đúng 10 giây đầu của trận đấu, chỉ với 1 cú đấm.

Theo thông tin được đăng tải, trận thượng đài môn kick boxing được diễn ra trên đất Mỹ. Ban đầu, võ sĩ người Trung Quốc được đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chạm trán với Josh Marsters - một đối thủ nặng ký đến từ New Zealand. Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu lại hoàn toàn ngược lại.

Khi hiệp 1 mới trôi qua được ít giây, Bồ Đông Đông đã có cơ hội tung ra cú đấm đầu tiên. Uy lực từ cú đấm của môn đồ Thiếu Lâm Tự đã khiến cho Josh Marsters choáng váng.

Võ sĩ người New Zealand đã nhanh chóng đánh mất hoàn toàn khả năng phòng thủ. Anh cũng đánh mất luôn khả năng kiểm soát cơ thể nên phải thả tay và quay lưng về phía đối phương.

Sau đó Bồ Đông Đông đã thực hiện thêm vài cú đấm bồi nhưng giới chuyên môn nhận định, về cơ bản, anh đã hạ gục đối thủ của mình ngay từ cú đấm đầu tiên.

Nhận thấy võ sĩ người New Zealand không còn khả năng thi đấu, trọng tài đã phải tuyên bố kết thúc trận thượng đài một cách chóng vánh. Bồ Đông Đông được tuyên bố chiến thắng và thực hiện ngay một pha ăn mừng ấn tượng trên võ đài.

Vậy Bồ Đông Đông là ai mà có sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy. Theo thông tin trên trang 163.com của Trung Quốc, võ sĩ này có tuổi đời rất trẻ, mới chỉ 27 tuổi và là một đại diện của Thiếu Lâm Tự.

Bồ Đông Đông vốn xuất thân là thành viên trong đội chuyên biểu diễn võ thuật. Anh cùng các thành viên của đội chủ yếu biểu diễn các bài quyền, khí công của Thiếu Lâm. Đặc biệt, Bồ Đông Đông tinh thông thập bát ban binh khí và đặc biệt xuất sắc ở côn pháp.



Môn đồ Thiếu Lâm này mới chuyển qua thi đấu đối kháng thời gian gần đây nhưng đã nhanh chóng chứng minh được sự lợi hại của mình. Võ sĩ này đã nhiều lần chiến thắng các đối thủ người nước ngoài.

Bồ Đông Đông từng tiết lộ trên truyền thông rằng mơ ước của anh là được truyền bá võ thuật Thiếu Lâm ra thế giới, thậm chí là trở thành một diễn viên hành động.



Theo Kiều Đỗ/SKCĐ