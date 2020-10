Bắt giữ nghi can vụ người phụ nữ bị sát hại đốt xác để xóa dấu vết trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM

Tin tức mới nhất ngày 29/10, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, các phòng nghiệp vụ đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận đã bắt 1 nam thanh niên nghi sát hại người đàn bà 66 tuổi rồi đốt xác phi tang xảy ra ở quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Bước đầu tại trụ sở công an, nghi can vẫn chưa khai nhận hành vi của mình. Hiện tại, Công an TP. HCM vẫn đang tiếp tục đấu tranh, khai thác thông tin.



Theo thông tin từ Công an TP.HCM , đối tượng tình nghi gây ra vụ giết người là Đỗ Xuân Quỳnh (SN 1988).

Đối tượng Đỗ Xuân Quỳnh. Ảnh: Công an TP.HCM



Như đã đưa tin, chiều ngày 27/10 người dân sinh sống ở hẻm 50 (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận) bất ngờ phát hiện một căn nhà nhiều tầng trong hẻm bốc cháy dữ dội.

Khi thấy vụ cháy, người dân vội vàng hô hoán nhau, dùng bình nước và bình chữa cháy tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng không thành. Sau đó, Công an quận Phú Nhuận cùng đội Phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, công an kiểm tra liền phát hiện một người phụ nữ tử vong trên tầng 2 của căn nhà.

Nơi xảy ra vụ cháy

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người bà N. có vết đâm, nhiều tài sản trong căn nhà cũng bị mất. Do đó, công an nhận định có thể đây là 1 vụ án giết người cướp tài sản, bà N. đã bị đâm chết rồi mới đốt xác để xóa dấu vết và dẫn đến cháy nhà.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng lần ra dấu vết và tiến hành bắt khẩn nghi can này khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn quận Gò Vấp, TP HCM.



