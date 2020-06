Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong: Là người tàn tật, tâm lý bất ổn

Sau khi bị bắt giữ, Quang khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với chị D. nên đã hút xăng từ xe máy để phóng hỏa, đốt phòng trọ.

Tin tức mới nhất ngày 13/6, báo Giao Thông cho biết, vào chiều cùng ngày tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Công an TP đã tổ chức thông tin chính thức vụ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong tại Bình Tân rạng sáng 12/5.



Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang (tên thường gọi là Chín, hay còn gọi là Cụt, 55 tuổi, quê Long An).

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, Quang vốn là người tàn tật, tâm lý hiện đang bất ổn nên lực lượng chức năng đang tiến hành đấu tranh để khai thác thêm thông tin và làm rõ vụ án.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy.

Liên quan đến vụ việc, VOV dẫn lời Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, khi gây án đối tượng không thể vào trong nên đã đổ bùn chảy vào nhà, sau đó châm lửa đốt để đám cháy dễ dàng lan rộng. Ngoài ra, số xăng mà Quang sử dụng để gây án được rút từ chính xe máy của mình.

Về động cơ gây án, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành làm rõ.

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 1h30 sáng ngày 12/6, người dân khu vực đường 21E (phường Bình Trị Dông B, quận Tân Bình) bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Ra ngoài xem xét, nhiều người phát hiện khói bốc nghi ngút ở khu vực một con trọ trong hẻm của đường 21E. Lửa cháy dữ dội nên mọi người phải huy động nhau dập lửa và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Chân dung nghi phạm Phan Văn Quang.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng tới hiện trường để tiến hành chữa cháy. Khi ngọn lửa đã được dập tắt, họ phát hiện bên trong nhà trọ có 3 nạn nhân tử vong.



Danh tính các nạn nhân được xác định là Đào Thị D. (SN 1985), Đào Văn Th. (SN 2005) và Đào Văn T. (SN năm 2007, cả 2 đều là cháu chị D.). Cả ba người đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của cả 3 nạn nhân là do bỏng hô hấp, bỏng toàn thân, trên người không có dấu vết bị hành hung. Tại hiện trường, công an cũng thu giữ một số vật dụng gồm: 1 xe máy, 1 bật lửa, 1 can đựng xăng và đất bùn...

Hình ảnh sau vụ cháy



