Chân dung nghi phạm thứ hai trong vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại: Đã bị bắt khi đang lẩn trốn

Tin tức mới nhất ngày 28/10, theo Thanh Niên, nghi phạm thứ hai trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại , cướp tài sản rồi phi tang xác xuống sông Nhuệ đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) vào tối 27/10 khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) - nơi nghi phạm này thường lui tới để sử dụng ma túy.

Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân





Như đã đưa tin, sáng 27/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khẩn trương tiến hành truy bắt, tạm giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Xuân Trung bị bắt giữ thì nghi phạm còn lại là Nguyễn Văn Quân đã bỏ trốn. Được biết, 2 nghi phạm này có liên quan đến vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) bị sát hại.

Qua tìm hiểu được biết, Trung là người nghiện ma túy đã 4-5 năm nay. Trung đã có vợ và 2 con gái. Hắn không có việc làm ổn định, thường đi bốc vác, xách vữa tại các công trình nhưng công việc lại không đều đặn.

Hiện trường vụ án

Bên cạnh đó, nghi phạm Quân lại là con thứ 2 trong gia đình , cũng đã có vợ và 2 con. Con đầu của Quân đang học lớp 9, bé thứ hai học lớp 7. Theo mẹ của đối tượng, công việc của Quân bà không nắm rõ, lúc Quân nói rằng làm nghề thợ xây, bốc gạch thuê. Tuy nhiên, người này thường đi với bạn bè nghiện ngập nên không đi về cố định.



Cũng theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành tạm giữ hình sự đối với 2 nghi phạm là Trung và Quân để làm rõ tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh Trần Thuý Hiền về việc cháu đi khỏi nhà từ ngày 23/10 nhưng mãi chưa về. Đặc điểm nhận dạng của nữ sinh: Cao 1m60, nặng 48 kg và có nốt ruồi cách 2cm dưới mép phải. Khi đi, Hiền mặc đồng phục của trường THPT Thường Tín.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ