Chân dung người chồng trong clip đánh ghen: Đại gia tôn sắt thép, mang tiếng yêu chiều vợ con?

Từ hôm qua tới giờ, trên MXH vẫn rầm rộ chia sẻ đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Từ clip có thể thấy, người chồng đang lái xe chở nhân tình trên xe Lexus Lx570 thì bất ngờ bị vợ đội mũ bảo hiểm Grab và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại.

Dù bị vợ bắt quả tang cùng tiểu tam, thế nhưng ông chồng vẫn nhất quyết bênh vực bồ. Người này liên tục đánh vợ, hết đạp, thụi tay vào mặt và thậm chí bóp cổ người mình từng đầu ấp tay gối bao năm. Thậm chí, khi một người đàn ông lao vào can ngăn, ông chồng tiếp tục đấm đá người này, hung hãn bảo vệ cho cô bồ trốn thoát.

Your browser does not support HTML5 video.

Sau vụ việc, nhiều người tức giận 'tiểu tam' 9 thì cũng phẫn nộ ông chồng 10. Ngay lập tức, không chỉ infor của cô bồ mà những thông tin về ông chồng trong đoạn clip đánh ghen cũng được MXH đào bới và chia sẻ.

Ảnh cắt từ clip

đại gia trong lĩnh vực tôn sắt thép. một người tự nhận có quen biết với chị vợ trong clip cho biết, gia đình của vợ chồng này đã có 3 người con. Trong khi chị vợ là con gái nhà quyền thế, gia đình giàu có thì ông chồng cũng là Cụ thể, trong bài đăng của

Người tự nhận là 'cháu' chị vợ chia sẻ: "Bao nhiêu năm gặp cô, cô và chồng vẫn yêu thương nhau, đến khi mọi chuyện vỡ lở mình cũng vô cùng sốc bởi cả 2 luôn thể hiện tình cảm yêu thương nhau rất nhiều..." Có thể thấy, dù đã ngoại tình từ lâu nhưng ông chồng lại che giấu rất giỏi, bên ngoài vẫn tỏ là là người chồng thương yêu vợ con, đối xử với vợ con bình thường hết mực.

Hình ảnh được cho là của ông chồng với tiểu tam

Người này cũng tiết lộ, ông chồng cũng chính là tình đầu của chị vợ, thế nên vụ việc này đã khiến cô rất sốc và đau lòng. Theo tài khoản có tên Facebook Tien Manh Tran, người chồng đã ngoại tình với cô bồ kia từ rất lâu, ngấm ngầm phản bội gia đình dù người vợ lúc nào cũng hết lòng vì chồng con. Không chỉ ngoại tình, ông chồng này còn chịu chơi mua cả nhà, xe sang cho nhân tình.

MXH chia sẻ hình ảnh của 2 vợ chồng

Liên quan đến ông chồng trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế, hotgirl đình đám Vũ Ngọc Châm bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái có liên quan đến vụ việc. Có vẻ như, đại gia đi Lexus Lx570 từng có thời gian theo đuổi cô nàng. Tuy nhiên, chẳng những không lọt được vào mắt xanh của người đẹp mà đại gia Lexus còn bị ghét cay ghen đắng. Điều này đủ thấy, dù có vợ con nhưng đại gia Lexus vẫn thích cưa cẩm gái đẹp và có máu ngoại tình từ lâu.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ