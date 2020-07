Chân dung người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ nhỏ đụng chạm “vùng nhạy cảm” ở Hải Phòng

Theo ông Đinh Trọng Chiềm – Trưởng Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), đơn vị đã nắm bắt được nội dung phát tán trên mạng xã hội liên quan đến một công dân ở quận.

Công an quận đã giao cho Công an phường Hạ Lý – nơi người phụ nữ trong clip sinh sống tiến hành xác minh vụ việc. Cũng theo cơ quan điều tra, người phụ nữ trong clip được xác định là chị V.M.H., hiện sinh sống tại một khu đô thị hạng sang ở Hải Phòng.

Đây là người phụ nữ được cho là lộ clip bán khỏa thân

Ông Nam cho biết, nếu clip là thật, hành vi như vậy làm xâm hại trẻ em. Không có gì phải bàn cãi cả. Vấn đề bây giờ là xác minh tính xác thực, xem đó có phải là clip thật hay là clip dựng, sự việc xảy ra ở đâu? Hiện đơn vị vẫn chưa có đủ căn cứ thông tin để đưa ra bình luận.

“Nữ chính” trong vụ việc này cũng đã lên tiếng khẳng định, những clip đó bị hack rồi tung lên mạng. Chị đã trình báo Công an TP Hải Phòng để điều tra và xử lý người đăng tải video. Thêm nữa chị cũng khẳng định, hiện Công an vẫn đang đang điều tra và những clip đó không đúng sự thật.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận và những đoạn clip nhạy cảm vẫn đang phát tán trên mạng xã hội.

