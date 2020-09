Chân dung người vợ đẹp, ngoan, giỏi và rất giàu trong vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế

Theo clip, khi thấy vợ túm tóc, tát tới tấp, chửi bới "tiểu tam", người chồng đẩy mạnh cửa xe lao ra chặn, đánh đập, bóp cổ vợ để giải cứu nhân tình. Ba người giằng co nhau trong sự chứng kiến của rất nhiều người qua đường.

Người vợ mặc áo chống nắng xanh lao vào đánh ghen

Cuối cùng, người chồng vũ phu và cô "tiểu tam" đã tìm đường thoát bằng cách nhanh chóng lên xe taxi rời khỏi hiện trường. Cùng thời điểm người vợ lên chiếc Lexus LX570 rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, sau 1 đêm, cư dân mạng bị "sốc nhẹ" khi biết danh tính, gia thế khủng của người vợ trong vụ đánh ghen trên. Theo đó, chị vợ không phải phường bán tôm, bán cá như suy đoán mà là một người phụ nữ xinh đẹp, có gia thế khủng.

Bài đăng trên mạng xã hội

"Vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế, cô đánh ghen là bạn của cô mình bên Úc luôn. Trời ơi, con nhà quyền thế mà chồng vẫn đi gái. Nhà có cả một dinh thự to đùng ở khu đô thị V.H bên L.B. 3 đứa con đẹp như trong tranh mọi người ạ. Nói sai nửa lời chết luôn. Tính cô vô cùng hiền lành và thương gia đình lẫn chồng. Lúc nào cũng về biết bà nội mình đồ ăn thức uống, lâu lâu vẫn mua mỹ phẩm ủng hộ mình nữa. Dã man thực sự, con này gái cặp lâu năm với chú nhà cô mình nhé. Ông này còn mua cả nhà, cả xe cho mọi người ạ. Mec C200 nhé".

Nhan sắc mặn mà của người vợ trong vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế

Bên dưới bài đăng người này còn chia sẻ rất nhiều ảnh được cho là của chị T.. Trong ảnh, chị T. ăn mặc sang chảnh, dùng đồ hiệu. Chị T. có gương mặt xinh sắc sảo dù đã ở tuổi trung niên.

Rất nhiều cư dân mạng vào bình luận cho rằng, một người phụ xinh đẹp, ngoan hiền, giỏi giang như vậy vẫn bị phụ thì "nể quá". Một số người khác cho rằng, bản tính ngoại tình ngấm vào máu rồi, dù vợ có xinh đến mấy thì "vẫn thèm của lạ" thôi.