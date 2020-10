Chân dung nữ nghi can cướp ngân hàng Techcombank, TP.HCM: Từng dự thi gameshow truyền hình

Khi vụ cướp ngân hàng xảy ra tại một phòng giao dịch thuộc Techcombank (Q.Tân Phú, TP.HCM) xảy ra, chỉ khoảng 150 phút sau Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã tóm được nữ nghi can gây ra vụ việc trên.

Theo Thanh Niên, danh tính nữ quái cướp ngân hàng Techcombank được xác định là Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang). Thắng bị bắt giữ khi đang ở một trung tâm thương mại thuộc Q.Tân Bình (TP.HCM).

Chân dung Phùng Thị Thắng

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận vào TP.HCM lập nghiệp với hi vọng đổi đời. Sau đó, nữ quái bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp.

Tuy nhiên, lần nào Thắng cũng bị thất bại. Do nợ nần chồng chất và gặp nhiều khó khăn bủa vây, người phụ nữ 24 tuổi liền nghĩ đến việc cướp ngân hàng để trả nợ.

Điều đáng nói, Thắng từng tham gia một gameshow truyền hình về hài, gây được chút sự chú ý từ ban giám khảo. Thậm chí, Thắng còn được đánh giá là thí sinh có tính cách khá nhí nhảnh. Khi đó, đối tượng cũng từng tự tin phát biểu trên sân khấu: “Tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính khiến người nghe phải giật mình, tôi tên là Phùng Thị Thắng”.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của của người này để xử lý theo quy định.



Như đã đưa tin, 11h trưa 10/10, một phụ nữ khả nghi đã đi vào Chi nhánh ngân hàng Techcombank (đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP.HCM) để giao dịch. Khi đó, người phụ nữ mặc áo khoác trùm kín, đầu đội nón bảo hiểm che kín mặt, đeo kính đen đến khi chi nhánh ngân hàng Techcombank đang chuẩn bị đóng cửa và không còn khách hàng giao dịch.

Nơi xảy ra vụ việc

Bảo vệ ngân hàng thấy đáng nghi nên đã chặn lại ngoài cửa nhưng người này phân trần rằng chỉ vào lấy đồ nhanh thôi rồi sẽ ra. Ngay khi bước qua cửa, người phụ nữ đã táo tợn lớn tiếng đe dọa rằng trong túi xách có bình ga mini và chai xăng, nếu mọi người không làm theo ý mình ả sẽ cho phát nổ ngay lập tức.

Sau khi đe dọa nhân viên, “nữ quái” này đã cướp đi số tiền là khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi gây án, “nữ quái” này đã nhanh chóng chạy ra ngoài, lên xe taxi đang đậu trước cửa ngân hàng, rồi tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, phía ngân hàng đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.

Video: Thanh Niên

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ