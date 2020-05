Chân dung 'siêu lừa tình' chiếm đoạt gần 1 tỷ của 4 phụ nữ góa chồng nhẹ dạ

Tin tức mới nhất ngày 30/5, VTC News dẫn lại thông tin từ Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đang tiến hành hoàn tất thủ tục bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Kết quả điều tra cho thấy, dù đã có vợ con nhưng Thanh nói dối mình còn độc thân, tạo cho mình vỏ bọc thành đạt và đáng tin cậy bằng cách giả danh Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc công ty, gia đình định cư nước ngoài... rồi lân la làm quen, xin số điện thoại những người phụ nữ góa chồng nhẹ dạ.

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2019, Thanh quen biết chị Nguyễn Thị N.V. (25 tuổi, ngụ huyện An Biên). Biết chị V. có ý định mua nhà, đối tượng dùng lời ngon ngọt nói rằng sẽ thêm tiền cùng chị mua tổ ấm để ở chung. Tin tưởng nên chị V. đã gửi gần 500 triệu đồng cho Thanh để mua nhà tại TP Rạch Giá.

Sau khi có tiền, Thanh dùng để tiêu xài mục đích cá nhân và trả nợ. Mãi chưa thấy nhà, chị V. nghi ngờ rồi dò hỏi liền tá hỏa khi phát hiện Thanh đã có vợ con, thậm chí nhà chỉ cách mình vỏn vẹn 5km.

Sau đó, chị V. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đến ngày 13/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thanh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, với thủ đoạn tương tự, Thanh đã lừa đảo 3 phụ nữ khác để chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng và 4 lượng vàng 24K. Đối tượng từng ngồi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới 11/5 vừa qua tại Hà Nội, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố đối tượng Nguyễn Mạnh Quân (33 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L., (trú tại Hà Nội).

Khi nghe chị này kể lại việc bản thân thường xuyên bị thay đổi sắc mặt theo giờ, tính khí thất thường, tâm lý bất ổn, Quân đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng tự nhận là thầy pháp, phán chị L. có duyên tiền kiếp, có "vong" đi theo nên cần phải làm lễ. Quân nói, muốn cắt không cho vong theo thì phải mua tiền, vàng mã, xôi thịt bày ra thắp hương.

Tin tưởng lời đối tượng, đến ngày 6/4 chị L. đã chuyển cho Quân 2 triệu đồng để làm lễ. Đến 7/4, Quân "đòi" thêm 3 triệu đồng. Sau đó, Quân nói vẫn chưa được vì cô gái có quá nhiều "vong" theo nên cần phải thêm 38,5 triệu nữa.

Sau khi nhận gần 70 triệu đồng, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải cho quan hệ tình dục với thầy pháp như Quân, bằng không sau này lấy ai hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ chết yểu nên chị L. đồng ý.



Ngày 8/4, Quân đã tìm đến phòng trọ của bạn của L. tại Trương Định, quận Hoàng Mai và quan hệ tình dục lần 1 với nạn nhân. Đến 9/4, Quân gọi lại cho L. nói lễ chưa được nên cần lễ thêm và quan hệ tình dục tiếp và còn dọa nếu không quan hệ sẽ chết. Đến ngày 15/4 chị L tiếp tục để cho anh ta quan hệ tình cảm tại quận Tây Hồ (Hà Nội).



Không những thế, Quân còn bắt L. tiếp tục quan hệ tình dục và đưa thêm 15 triệu để làm lễ. Sinh nghi, L. đã đến trình báo cơ quan công an. Tối 7/5, khi Quân đến gặp nạn nhân để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

