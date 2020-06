Chân dung tên trộm SH máu lạnh đâm trọng thương 2 người ở TP.HCM: Có 3 tiền án, vừa mãn hạn tù

Ngày 26/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa bắt giữ tên trộm SH máu lạnh đâm trọng thương 2 người ở TP.HCM. Đối tượng Nguyễn Văn Lộc (29 tuổi, trú phường 11, quận 11) bị tạm giữ để điều tra về hành vi " Trộm cắp tài sản " và "Cố ý gây thương tích". Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm đồng phạm với Lộc là một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch, làm nghề xe ôm).

Theo Tổ quốc, tại cơ quan chức năng, Lộc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lộc khai mình mới mãn hạn tù về tội "Cướp giật tài sản", đang thuê phòng trọ trên đường số 6, KP.6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM. Do không có tiền tiêu xài, khi được Tuấn đến rủ đi trộm cắp tài sản thì Lộc đồng ý. Lộc còn thủ sẵn 1 con dao trong người mang theo, với mục đích nếu bị truy đuổi khi trộm cắp sẽ chống trả.

Trưa 23/6, cả hai đi xe máy Air Blade treo biển giả tới quận Bình Tân tìm kiếm con mồi. Đến trước nhà 25 Kênh Nước Đen thì phát hiện 1 chiếc xe SH màu đỏ, Tuấn liền xuống xe bẻ khóa, lấy xe máy tẩu thoát. Sau khi lấy xe, cả hai tháo chạy về hướng đường Bình Long. Phát hiện sự việc, anh Vũ T.L. (37 tuổi, chủ xe) cùng cháu là Phạm M.L. (18 tuổi) đã lên xe máy đuổi theo.

Đi được một đoạn thì hai chú cháu L. chặn được xe máy của Lộc, yêu cầu cả hai dừng lại. Tuy nhiên, Lộc không dừng lại mà rút dao ra đâm loạn xạ khiến nạn nhân bị thương. Người dân phát hiện sự việc đã cùng nhau khống chế tên trộm, một người đã đâm được Lộc 1 nhát vào đùi. Trong lúc hỗn loạn, Tuấn đã lái xe SH trộm được bỏ chạy.

Công an phường Bình Hưng Hoà A lúc này đang đi tuần phát hiện vụ việc nên phối hợp cùng người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Anh T.L. bị thương ở vùng mặt, mũi, cánh tay trái; còn M.L bị thương ở bụng. Lộc cũng được công an đưa đi đi Bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bị bắt, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lộc khai chiếc xe SH bị ăn trộm đã được đồng bọn gửi tại bãi xe Bệnh viện quận Tân Phú. Cơ quan chức năng sau đó đã thu hồi chiếc xe bị lấy mất, đồng thời tiếp tục truy tìm đồng phạm của Lộc.

