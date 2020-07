Chân dung thầy cúng 9x chữa hiếm muộn bằng 'tâm linh'

Công an đang điều tra vụ thầy cúng 9x chữa hiếm muộn bằng 'tâm linh' liên quan tới một người phụ nữ đi sinh mới biết không có thai.

Ngày 3/7, Công an xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang phối hợp với công an huyện Thanh Bình để điều tra, làm rõ vụ thầy cúng 9x chữa hiếm muộn bằng 'tâm linh'. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm thầy cúng 9x này sau khi một người phụ nữ ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam mang thai "giả" sau khi uống thuốc người này đưa.

Cơ quan chức năng xác định, thầy cúng 9x chữa hiếm muộn bằng 'tâm linh' là Phạm Thị Nguyên Sương (24 tuổi, thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc). Sương từng bị nhiều lần nhắc nhở vì tụ tập đông người trái pháp luật. Trước đó vào cuối tháng 10/2019, Công an huyện Đại Lộc đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Sương vì hành vi "tụ tập đông người trái Pháp luật ".

Theo thông tin từ công an xã Đại Phong, hiện nay Sương không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, truy tìm bà này để mời lên trụ sở làm việc.



Trước đó, vào ngày 26/6, chị N.T.D. (32 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để sinh con. Khi nhập viện, bụng chị D. khá to, đi đứng khệ nệ. Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám xét chuyên khoa, xét nghiệm và siêu âm thì các bác sĩ mới "té ngửa" phát hiện chị D. không có thai. Trước đó, vào ngày 26/6, chị N.T.D. (32 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để sinh con. Khi nhập viện, bụng chị D. khá to, đi đứng khệ nệ. Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám xét chuyên khoa, xét nghiệm và siêu âm thì các bác sĩ mới "té ngửa" phát hiện chị D. không có thai. gia đình chị D. rất ngạc nhiên vì lâu nay chị D. bụng to tưởng như đang mang thai

Theo thông tin từ người nhà chị D. vợ chồng chị cưới nhau đã 7 năm nay nhưng chưa có con. Cả hai vợ chồng đã đi khám chữa nhiều nơi với hi vọng sinh con nhưng không có kết quả. Một người quen đã giới thiệu cho "thầy" chuyên chữa bệnh, có thể giúp "mang thai tâm linh". Sau đó, chị D. uống thuốc được "thầy" đưa cho và bụng to dần, tắt kinh. Thầy cũng yêu cầu chị D. đã khám chữa của "thầy" thì không được đi siêu âm.

Sau khi trễ kinh được 4 tháng, hai vợ chồng chị D. "lén" đi siêu âm và nhận được kết quả là không có thai. Hai vợ chồng đem kết quả đến để hỏi thì bị "thầy" Sương thu giấy siêu âm và mắng một trận. Từ đó, hai vợ chồng không dám đi siêu âm nữa.

Theo Linh Chi/SKCĐ