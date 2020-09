Nữ sinh Bình Thuận có làn da nâu đầy gợi cảm quyết thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vì lý do đặc biệt

Nổi bật trong số dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, Bùi Thị Thanh Nhàn (SN 1999, Bình Thuận) gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ đẹp đầy gợi cảm, sắc sảo và làn da nâu khỏe khoắn. Những bức ảnh gửi về cho ban tổ chức, Thanh Nhàn toát lên thần thái tự tin và đầy quyến rũ không kém các người mẫu chuyên nghiệp.





Nhiều ý kiến nhận xét Thanh Nhàn có vẻ đẹp phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ hơn nhưng cô nàng lại quyết tâm dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.



Chia sẻ với Tuổi trẻ & Chia sẻ với Tuổi trẻ & xã hội , Thanh Nhàn nói lý do đưa em đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất phát từ tấm lòng nhân ái và tinh thần muốn cống hiến cho cộng đồng.



"Trước hết, em luôn muốn bản thân mình hướng tới lòng nhân ái và các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, em tin rằng cuộc thi nào cũng cho bản thân mình cơ hội trải nghiệm quý giá nên chỉ cần có khả năng thì em sẽ không bỏ lỡ".

Cô nàng diễn xuất chuyên nghiệp như người mẫu dày dặn kinh nghiệm



Điểm nổi bật nhất về ngoại hình ở Thanh Nhàn có lẽ là làn da nâu đặc trưng của miền đất nắng gió Bình Thuận. Cô gái tâm sự hồi còn nhỏ từng rất mặc cảm vì làn đặc biệt đó. Sau này khi đã dậy thì, biết cách Điểm nổi bật nhất về ngoại hình ở Thanh Nhàn có lẽ là làn da nâu đặc trưng của miền đất nắng gió Bình Thuận. Cô gái tâm sự hồi còn nhỏ từng rất mặc cảm vì làn đặc biệt đó. Sau này khi đã dậy thì, biết cách làm đẹp , cô nàng đã biến làn da nâu thành vẻ đẹp khác biệt đầy quyến rũ.



Làn da của Thanh Nhàn được nhiều người so sánh với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê. Đây cũng chính là thần tượng, là người truyền cảm hứng để nữ sinh quê Bình Thuận tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp vốn có của mình.

“Theo dõi hành trình của Hoa hậu H’Hen Niê, em mới mạnh dạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chị ấy truyền cảm hứng cho em qua câu nói: “I can do it, you can do it””- Thanh Nhàn tâm sự.

Thanh Nhàn vẫn chưa thực sự tự tin về vẻ đẹp hình thể



Bên cạnh đó, Thanh Nhàn còn chia sẻ, cô nàng tự tin nhất về thần thái và biểu cảm của bản thân trước ống kính. Đặc biệt, ánh mắt của cô nàng được đánh giá là sắc sảo và rất có hồn.



Tuy nhiên, Thanh Nhàn cao 1m68, cân nặng 45k, số đo 3 vòng: 78-60-86. Số đo hình thể hiện tại khiến cô nàng chưa thực sự tự tin.



Thanh Nhàn hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM. Bên cạnh thời gian học, 9X có 1 năm làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang tại Sài Thành.

Your browser does not support HTML5 video. Bùi Thị Thanh Nhàn thần thái chuyên nghiệp khi chụp hình quảng cáo

Nữ sinh chia sẻ: "Từ trước tới giờ em cứ nghĩ bản thân mình không làm được gì đâu, em luôn tự ti về mọi thứ, nhưng khi đi làm em được trải nghiệm bản thân em cũng vượt qua được nhiều thứ trong cuộc sống". Công việc không chỉ đem lại thu nhập mà còn mang lại cho cô gái sự tự tin, rèn luyện cuộc sống tự lập và khả năng giao tiếp tốt hơn.



Hiện tại, Thanh Nhàn đang tích cực học thêm để cải thiện khả năng ngoại ngữ cũng như trau dồi kỹ năng giao tiếp, trình diễn.

Your browser does not support HTML5 video. Trailer tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020

