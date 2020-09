Người đẹp Đắk Lắk từng lớn lên ở cô nhi viện mạnh mẽ chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2020

Xuất hiện trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, thí sinh Đỗ Thị Ánh Như (sinh năm 2002, quê Bình Phước, lớn lên và học tập tại Đắk Lắk) gây ấn tượng với cộng đồng mạng nhờ vóc dáng đầy gợi cảm chiều cao 1m70 và số đo hình thể tuyệt vời 85-58-95.

Hình thể đẹp gợi cảm và đặc biệt là vòng eo 58cm của Ánh Như

Gương mặt của Ánh Như với nhiều đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi môi dầy quyến rũ được nhiều người nhận xét là có nét tương đồng với Hoa hậu Kỳ Duyên.

Thần thái và cách tạo dáng của Ánh Như khiến nhiều người so sánh với Kỳ Duyên

Một số kiểu pose dáng khiến gương mặt của Như có nhiều nét tương đồng với Kỳ Duyên nhưng cuối cùng 10X khẳng định hướng tới hình ảnh trẻ trung năng động và cần học hỏi nhiều từ Hoa hậu Việt Nam 2014.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m70



"Câu chuyện mà em muốn mang tới Hoa hậu Việt Nam 2020 đó là: Bạn không quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn sẽ là người lựa chọn cách mình lớn lên và mình sống", Ánh Như thổ lộ.

Ánh Như hiện đang chăm chỉ tập luyện và rèn các kỹ năng sẵn sàng cho cuộc thi

Hiện tại, cô nàng đang học ngoại ngữ ở một trung tâm tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Song song với việc học, người đẹp tích cực rèn luyện các kỹ năng cũng năng khiếu để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Trailer tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020