Nàng mẫu siêu nóng bỏng từng dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ quyết tâm chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2020

Quỳnh Ngọc thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Nhớ lại thời điểm cách đây 1 năm, Quỳnh Ngọc chia sẻ bản thân tham dự cuộc thi khi chỉ là cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào nghề mẫu, không có sự hỗ trợ của ê kíp chuyên nghiệp nên cô hoàn toàn không quá thất vọng với kết quả.

Sau cuộc thi, cô nàng trở thành người mẫu tự do với gương mặt rất Tây, thần thái quyến rũ, đường cong hết sức nóng bỏng . Tình cờ đọc được thông báo tuyển thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020, cô nàng một lần nữa ghi danh để được thử sức và tìm kiếm cơ hội mới.

Gương mặt đẹp lạ, đầy quyến rũ



Nhiều người nhận xét Quỳnh Ngọc sở hữu vẻ đẹp phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hơn là Hoa hậu Việt Nam. Nếu Hoa hậu Hoàn vũ tìm kiếm vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ thì Hoa hậu Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng đậm chất Á đông của người phụ nữ Việt.

Quỳnh Ngọc cao 1m68, nặng 51kg, số đo 85-60-93



Nữ sinh tự tin rằng bất kỳ cuộc thi nào cũng tìm kiếm những cô gái không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn cần trái tim đầy yêu thương, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Quỳnh Ngọc quyến rũ sexy trong trang phục bikini



"Em có thể vừa là một cô gái nền nã dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam nhưng cũng có thể rất sexy nóng bỏng khi diện những set đồ bikini", Quỳnh Ngọc tâm sự.

Khi thì đẹp nền nã trong trang phục áo dài



Dù vừa là người mẫu và đã từng thi nhan sắc nhưng 9X vẫn rất khiêm tốn khi nói rằng bản thân chưa có quá nhiều kinh nghiệm chinh chiến như các thí sinh các. Những trải nghiệm đã có được chỉ đủ để cô nàng không quá bỡ ngỡ tại Hoa hậu Việt Nam năm nay. "Với phương châm của bản thân là “Biết người biết ta” em sẽ còn phải học hỏi rất nhiều từ các bạn thí sinh khác", Ngọc chia sẻ.



Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019, nữ sinh chuyển hướng và hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Luật của Đại học Công nghệ TP.HCM- HUTECH. Cô nàng quan niệm, tri thức là sức mạnh, một cô gái đẹp ở bề ngoài thôi là chưa đủ mà còn phải có nét đẹp của tri thức thì mới là người đẹp thật sự.

Trailer tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020