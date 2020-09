Vẻ đẹp trong veo, dịu dàng của Á khôi Đại học Huế được đặc cách vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2020

Thoạt nhìn những hình ảnh đầu tiên về Võ Lê Quế Anh (SN 2001, sinh viên khoa khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc - Đại học Huế), nhiều người sẽ ngỡ đây là một người con gái xứ Huế chính hiệu. Tuy nhiên, nữ sinh mang nét đẹp trong veo, toát lên sự dịu dàng, nền nã ấy sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Nam.

Quế Anh tâm sự, năm đầu tiên làm sinh viên đã được học hỏi và tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích và thú vị. Cuộc thi hoa khôi ĐH Huế cho cô nhiều cơ hội và trải nghiệm quý giá để thể hiện bản thân mình. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đã qua.

Từ cuộc thi cấp trường bước ra cuộc thi tầm cỡ quốc gia, Quế Anh tự nhân đây vừa là cơ hội vừa là thử thách dành cho bản thân. Dù được đặc cách, nữ sinh vẫn nhận thấy bản thân còn cần nỗ lực rất nhiều mới có thể cạnh tranh với nhiều gương mặt xinh đẹp, tài năng khác của Hoa hậu Việt Nam 2020.



Nàng Á khôi cho biết có một chút áp lực và lo lắng khi vừa phải cân đối thời gian học cũng như tích cực chuẩn bị về mặt tâm lý, làm mới bản thân trước khi bước vào vòng chung khảo cuộc thi sắp tới.

Nữ sinh Đại học Huế được đánh giá là cô nàng đa tài, có sở thích nhảy, hát, múa thậm chí là đọc rap.

Điều duy nhất khiến cô nàng còn khá tự ti đó là thân hình gầy, tạng người có tăng cân. Số đo hiện tại của Quế Anh là 80-60-90, chiều cao 1m72 và cô nàng vẫn đang tiếp tục tập luyện để cải thiện vóc dáng.

