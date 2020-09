MXH chia sẻ ảnh tiểu tam trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế: Cuộc sống sang chảnh, thả thính đỉnh cao

Từ chiều hôm qua, trên MXH xôn xao đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Cụ thể, tài khoản Nguyễn Tiến Thành chia sẻ trên nhóm kín Trùm Trà Đá 3 clip với trạng thái "Lx570 đánh ghen Lý Nam Đế".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận và được nhiều trang mạng khác đăng tải lại. Từ clip chia sẻ có thể thấy, khi chiếc xe Lx570 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị người phụ nữ đội mũ bảo hiểm Grab (người vợ) và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip đánh ghen đang gây xôn xao mạng xã hội

Khi cửa ô tô vừa mở, người phụ nữ đội mũ Grab đã nhanh chóng lao vào trong xe lôi một cô gái trẻ ra, liên tục chửi bới. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bức xúc nhất chính là thái độ của ông chồng khi liên tục bao che cho nhân tình, thậm chí 'đi đường quyền' không thương tiếc với vợ để bảo vệ 'tiểu tam'.

Cô nàng 'tiểu tam' trong clip đánh ghen

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn tìm ra được infor của 'tiểu tam' trong clip được cho là có tên M.N. Những hình ảnh từ Facebook và clip từ TikTok được chia sẻ rần rần.

Những hình ảnh của M.N - người được cho là 'tiểu tam' trong clip đánh ghen ở phố Lý Nam Đế



Từ những hình ảnh được MXH chia sẻ, cô nàng được cho là 'tiểu tam' trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, body nóng Từ những hình ảnh được MXH chia sẻ, cô nàng được cho là 'tiểu tam' trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp, body nóng bỏng . Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bikini mướt mắt, du lịch hưởng thụ cuộc sống sang chảnh.

Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh

Không những thế, M.N còn thường xuyên khoe đồ hiệu, check in tại các nhà hàng khách sạn, hồ bơi và trong xe ô tô sang trọng.

Cô nàng thường xuyên chia sẻ ảnh thả thính mùi mẫn





Được biết, hiện tại tài khoản Facebook của M.N đã bị khóa và vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ khi đoạn clip đánh ghen được đăng tải. Tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn ào vào tài khoản TikTok của M. N. và để lại những comment chỉ trích.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ