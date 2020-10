Chân dung tiểu tam vụ đánh ghen ở Tô Hiệu: Thả thính ngập facebook, từng đóng phim Quỳnh búp bê?

Hình ảnh tiểu tam khi bị đánh ghen và trên mạng xã hội

Theo thông tin mà cư dân mạng chia sẻ, tiểu tam trong vụ đánh ghen này có tên là Trang. Trên facebook cô nàng để là Trang Abby (Actress). Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh là đi dự sự kiện, đóng phim ngắn trên Youtube.

Cũng theo cư dân mạng, cô nàng không quên đăng nhiều hình ảnh sexy với những caption đầy mùi thính như: "Nếu cuộc đời đưa anh vào thế khó/Nói em này em đổi thế cho" hoặc "Thả thính là một môn học, thì em chắc chắn đỗ thủ khoa". Bên dưới những dòng thính này, cô nàng không quên để lại số điện thoại liên hệ công việc.

Tài khoản Hòa Kimm cho rằng tiểu tam từng đóng phim quỳnh búp bê

Theo bài đăng trên mạng xã hội, có vẻ như cô nàng này là làm nghề diễn viên. Bởi vào ngày 28/9, cô nàng có đăng tải một dòng trạng thái về ngày giỗ tổ nghề sân khấu. Cô nàng viết, xin tổ nghề thương xót, phù hộ cho nghề nghiệp được thăng tiến.

Theo một vài bình luận trên facebook Trang Abby thì cô nàng từng tham gia trong bộ phim Quỳnh búp bê. Tuy nhiên, những thông tin này thực hư ra sao thì vẫn cần đợi chính chủ lên tiếng. Bởi đây chỉ là thông tin mà cư dân mạng chia sẻ trên các hội nhóm facebook.

Liên quan đến vụ đánh ghen ở phố Tô Hiệu, như đã đưa tin: sau khi phát hiện chồng đưa tiểu tam đi chơi bời xế hộp, cô vợ một mình chặn xe, kéo tiểu tam xuống đánh ghen. Tiểu tam cũng không phải dạng vừa, cô ta ra sức đánh ghen ngược, buông lời xúc phạm chị vợ. Cả hai giằng co nhau giữa phố nhưng kịp thời được người dân can ngăn.

Đây là gã chồng lao vào đánh vợ để bảo vệ tiểu tam

Về phía gã chồng, không những không can ngăn mà còn ra sức đánh vợ để bảo vệ tiểu tam. Cụ thể, theo người dân nói trong đoạn clip, cô vợ theo dõi, bắt quả tang chồng dùng xe Bentley chở "tiểu tam" đi dạo phố nên đã chặn đầu, lôi "tiểu tam" xuống "dạy dỗ". Song "tiểu tam" cũng không phải dạng vừa, lao vào đánh cô vợ tới tấp.

Thấy "tiểu tam" bị đánh, gã chồng lao vào lôi tay cô vợ ra để bảo vệ tiểu tam. Khi người dân tách được hai người phụ nữ ra thì gã chồng lao vào đánh vợ như quân thù. Thấy vậy, một người dân đã hét lên "đánh chết thằng chồng đi".

Thấy người phụ nữ vừa bị "cắm sừng" lại bị chồng đánh nên một người đàn ông mặc áo hoa đã lao vào đánh gã chồng nhưng được người dân can ngăn. Khi người đàn ông mặc áo hoa lớn tiếng chửi mắng về hành vi đánh vợ thì người đàn ông hung hăng chửi bới người dân.

Một số người phụ nữ trung tuổi chứng kiến sự việc đã lớn tiếng mắng "tiểu tam" vì có lời nói, hành động hỗn hào. Một số người dân khác ủng hộ việc "dằn mặt" cặp đôi "mèo mả gà đồng" trên.

Hiện thực hư như nào vẫn cần đợi người trong cuộc lên tiếng.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip chồng đánh vợ để bảo vệ "tiểu tam"