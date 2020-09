Chân dung trùm cho vay nặng lãi khét tiếng giao dịch cả tỉ đồng mỗi ngày, lãi suất lên tới 146%

Ngày 20/9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phú Cường để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự." Bị cáo tên đầy đủ là Nguyễn Phú Cường năm nay 34 tuổi trú tại Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, công an đã phát hiện đối tượng Cường có hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến tín dụng đen nên đã điều tra, làm rõ. Ngày 15/9, sau một thời gian dài các trinh sát nằm vùng tích cực theo dõi thu thập tài liệu, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Phú Cường tại số 1101 L54, KĐT Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa và xã Đông La, huyện Hoài Đức.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 7 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền, cùng nhiều giấy tờ ghi nợ của Cường và những người vay nợ. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận cho vay lãi nặng từ năm 2019 đến nay. Anh ta thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức “bốc bát họ”, tự quy định với người vay tiền mỗi "bát họ" từ 10 - 30 triệu đồng.

Tương tự như các hoạt động tín dụng đen dưới dang cho vay bát họ khác, Cường cắt lãi ngay từ 1,5 - 2 triệu đồng/1 "bát họ" (tương ứng với lãi suất vay từ 110% - 146%/năm). Người vay trong vòng 30 ngày phải trả cho Cường đủ gốc, cũng như lãi vay.

Theo cảnh sát, Cường đã cho khoảng hơn 200 khách vay tiền, với tổng số tiền khoảng 8 ti đồng. Đây là một đường dây tín dụng đen hoạt động với quy mô lớn, bài bản.

Việc bắt giữ đối tượng Cường - một trùm tín dụng đen lướn - nhằm mục đích thực hiện chuyên đề 231 của Giám đốc Công an Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm Pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với nhiều đơn vị khác của Công an Hà Nội triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

