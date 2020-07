Gia đình sốc nặng khi biết con gái ngoan hiền xinh như hotgirl là tú bà dắt gái bán dâm cho khách

Lò Thị Lả (21 tuổi, trú tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã đến Công an phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đầu thú vào ngày 25/7, sau hơn 1 năm trốn truy nã về hành vi làm người trung gian dẫn dắt gái bán dâm cho khách.

Trưởng Công an phường Ngô Quyền cho biết, Lả sống ở nơi khác nhưng khi đi qua trụ sở Công an phường nằm cạnh quốc lộ nên vào đầu thú. Trước đó, trong thời gian trốn truy nã, Lả sống lang thang chứ không có nơi ở cố định.

Ngay sau khi Lả đầu thú, Công an phường Ngô Quyền đã bàn giao cho Công an thị xã Sơn Tây. Đơn vị này sau đó đã bàn giao cho Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Về tội trạng của Lả, tháng 12/2018, Công an huyện Phúc Thọ bắt quả tang một số người vi phạm hành vi mua bán dâm. Công an điều tra và phát hiện Lả có hành vi làm trung gian dẫn dắt gái bán dâm. Ngày 31/12/2018, Công an huyện Phúc Thọ ra quyết định khởi tố bị can Lò Thị Lả về tội Môi giới bán dâm. Song Lả đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra.

Chân dung "tú bà" Lả

Đến ngày 11/4/2019, Công an huyện Phúc Thọ ra lệnh truy nã Lả. Sau nhiều ngày bỏ trốn thì đối tượng này ra đầu thú ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Theo thông tin điều tra, Lò Thị Lả có khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn. Sau khi học xong trung học phổ thông thì xin gia đình đi làm thuê cho một doanh nghiệp nào đó. Tin tưởng cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền, bố mẹ đồng ý cho Lả đi làm. gia đình cũng nghĩ con gái đi làm thuê kiếm tiền lấy vốn dắt lưng nhưng chẳng ai nghĩ cô làm người trung gian dắt gái bán dâm cho khách.

Theo Chủ tịch UBND xã Na Son, Lả đi làm suốt, ít về nhà. 1 năm thì về 1 – 2 lần. Nếu không về thì thỉnh thoảng gủi tiền cho bố mẹ. Mỗi lần Lả về thường đi xe máy, ăn mặc rất sành điệu.

Đáng nói, mỗi lần về Lả chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà với gia đình . Lả cũng không có biểu hiện gì đáng ngờ nên gia đình và hàng xóm luôn nghĩ Lả là đưa ngoan hiền, tu chí làm ăn.

Cũng theo lãnh đạo xã Na Sơn, gia đình Lả kinh tế không khó khăn. Bố mẹ làm nông và đều là những người đàng hoàng, tử tế, cũng không nuông chiều con cái. Trong thời gian sống ở địa phương, mọi người cũng nhận xét Lả là người ngoan hiền, chăm chỉ, cứ về nhà là phụ bố mẹ chuyện đồng áng.

Hiện, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Lả để làm rõ tội trạng và xử lý theo quy định Pháp luật

Theo Thanh Mai/SKCĐ