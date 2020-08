Lộ diện tú ông `mặt búng ra sữa` điều đào đến khách sạn `hoan lạc` với khách ở Hải Phòng

Theo nguồn tin từ VTC New, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng ) vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.