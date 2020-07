Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm làm tân giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tân giám đốc công an thành phố Hà Nội là ai?

Sáng nay 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thay đổi nhân sự tại Công an thành phố Hà Nội. Lễ công bố có sự tham gia của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo các quyết định, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu nghỉ công tác từ ngày 01/8/2020 và sẽ bắt đầu hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/9/2021.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương lên làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2020. Quyết định bổ nhiệm này đã được ban lãnh đạo Công an trao cho thiếu tướng Nguyễn Hải Trung vào sáng nay 31/7 tại trụ sở Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trong lễ nhậm chức sáng nay

Được biết, ông Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc, ông là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam và hiện đang là Ủy viên cùa Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội kiêm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Sự nghiệp huy hoàng của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Trước đây, ông Nguyễn Hải Trung từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Công an nhân dân Việt Nam. Sau đó đến năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Việt Nam.

Ngày 21/8/2018, ông Nguyễn Hải Trung bắt đầu giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 11 cùng năm, ông được tham gia Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vào ngày 18/5/2020, Thiếu tướng Nguyễn hải Trung đã được điều động đến nhận công tác tại Bộ Công an theo quyết định của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đến tháng 6/2020 Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tiếp tục được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đến nhận công tác tại Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để tiến hành quy trình bầu Ủy viên chuyên trách và Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Ngày 13/7/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến ngày 30/7/2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký quyết định điều động thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, đến nhậm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2020.

Bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng vì công việc của vị chiến sĩ công an nhân dân Nhận xét, đánh giá về Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Thượng tướng Lê Quý Vương chia sẻ: Đồng chí Nguyễn Hải Trung đã trải qua 35 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, từ cán bộ Cục cảnh vệ đến nay được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào tháng 2/2018. Đồng chí Nguyễn Hải Trung có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm việc năng suất, hiệu quả, được đào tạo bài bản về chính trị, Pháp luật và nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc cực tốt. Chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhiệm cụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã có 35 năm làm việc tại lực lượng công an nhân dân Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khi hoạt động trên cương vị mới cần kịp thời khắc phụ những khó khăn, tiếp thu học hỏi và nâng cao trình độ về mọi mặt, nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp cận địa bàn và tiếp tục cùng với thập thể Đảng uy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội phát huy được truyền thống vốn có, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ gìn trận tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an thành phố.

Bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm giám đốc Công an Hà Nội

