 Chẳng cần hở bạo, “em út quốc dân” Kim Yoo Jung quá xinh siêu “mát lịm” trong bộ ảnh chào hè 2020

Là fans ruột cúa những bộ phim Hàn chẳng ai còn xa lạ với mỹ nữ “quốc dân” Kim Yoo Jung nữa rồi. Nữ diễn viên sinh năm 1999, là gương mặt trẻ đầy triển vọng được giới điện ảnh xứ sở kim chi đánh giá cao, vừa có nhan sắc lại vừa có thực lực ở 2 mảng lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình.

Hiện tại, nàng ấy đang có dự án đóng phim chung với tài tử Ji Chang Wook với drama Tiệm tạp hóa Saet Byul sắp lên sóng tháng 6 này. Màn kết hợp giữa hai người khiến người hâm mộ không khỏi háo hức, bởi anh chàng Ji Chang Wook là nam thần đẹp trai hàng đầu tại Hàn, vậy nên fans rất mong chờ “couple”.

Cùng ngắm những tấm ảnh siêu mát rượi của cô nàng Kim Yoo Jung dưới đây thôi nào.





Một chiếc áp hai dây croptop, kết hợp với quần đùi jeans đính cúc cạp cao tôn lên thân hình đầy đặn cùng đôi chân dài miên man. Thực tế, cô nàng cao 1m66, nhưng khi mặc trang phục này trông cô ăn gian thêm độ dài đôi chân lên nhiều đấy.

Trong trang phục lướt sóng, lần đầu tiên Kim Yoo Jung khoe vòng eo săn chắc và cơ bụng “số 11” đáng mơ ước của cô nàng.

Và cũng rất năng động, trẻ trung trong set áo phông đơn giản, két hợp cùng balo hay túi đeo chéo đều rất hợp. Nhìn tổng quan đến chi tiết, chẳng tìm ra điểm nào để chê được cô nàng cả, đúng không nào!?









Đây cũng có thể là gợi ý cho các bạn học sinh, sinh viên lựa chọn để đi biển trong mùa hè này đấy.





À, đừng quên đón chờ siêu phẩm Tiệm Tạp Hóa Saet Byul của cặp đôi Kim Yoo Jung- Ji Chang Wook trong tháng 6 tới đây nhé!





Your browser does not support HTML5 video.

김유정 (Kim Yoo Jung) - 행복합니다 (Happy) MV- Stone Music Entertainment

Theo Minh Tú/ SKCĐ