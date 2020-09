Chẳng cần là thủ khoa hay á khoa, chú Công An này cũng khiến thiên hạ trầm trồ với điểm thi của mình

Chiến sĩ Công an đạt điểm 10 môn Lịch sử và 8 điểm Ngữ Văn

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2017, Đạt đã tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân từ tháng 3 năm 2018, tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Mong muốn được trở thành chiến sĩ công an nhân dân từ khi còn nhỏ, Đạt mong muốn được trở thành học viên tại Học viện An ninh Nhân dân. Đáng tiếc, do không đủ điều kiện xét tuyển vào trường Học viện An ninh Nhân dân lúc bấy giờ, Đạt chỉ có thể theo học ở bậc trung cấp. Đạt chia sẻ, kết quả học tập không cao là một trong những điều khiến Đạt hối hận nhất. Tuy nhiên, chuyển hóa những khó khăn này thành động lực, Đạt đã quyết tâm ôn luyện lại từ đầu với môn Ngữ Văn và Lịch sử từ con số 0.