Chàng fan boy từng bị chê vừa già vừa xấu lột xác thành cực phẩm nhờ giảm 32kg trong 4 tháng

Nếu bạn là một fan chân chính của "em gái quốc dân" IU thì chắc chắn sẽ không thể không biết đến câu chuyện của chàng fanboy đình đám Yoo Jae Hwan. Chàng trai vốn là sinh viên ngành Luật quyết định trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc vì quá hâm mộ thần tượng IU.

Jae Hwan được mệnh danh là chàng fanboy có "số hưởng" nhất Kbiz. Anh có thể làm việc mỗi ngày cùng thần tượng. Chàng trai còn được giao trọng trách trao giải của IU trong lễ trao giải Gaon Chart Music Awards.

2 tháng đầu thực hiện ăn kiêng giảm cân, Jae Hwan giảm được 16kg, cơ thể có phần khỏe khoắn hơn. Và đến nay sau 4 tháng quyết tâm thực hiện, trọng lượng cơ thể của anh đã giảm tổng cộng 32 kg từ 104 xuống còn 72kg.



Jae Hwan chia khẩu phần ăn 3 bữa như nhau, bữa ăn chỉ toàn các đồ luộc hấp, tránh đồ chiên xào dầu mỡ. Trong thực đơn của chàng trai không thể thiếu loại rau xà lách.



Vốn là một người ưa thích các loại đồ uống đóng hộp, chàng trai bỏ hẳn các loại nước ngọt và rượu. Thay vào đó anh sử dụng nước hoa quả để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bữa ăn.

Chàng trai béo nặng nề ngày nào giờ lấy lại vóc dạng thon gọn, săn chắc. Gương mặt điển trai đã trở lại đúng với tuổi thực 31. Nhìn hình ảnh Yoo Jae Hwan hiện tại, ai cũng phải thốt lên cực phẩm điển trai nam tính ngút trời là đây.

