Chàng HLV gym siêu kiên trì khi tỏ tình 81 lần mới cưa đổ được nữ học viên xinh đẹp

Ban đầu, anh chàng luôn quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất, luôn hỏi han trò chuyện mỗi ngày. Biết người thương thích cảm giác lãng mạn, buổi tập nào Chinh cũng "đầu tư" hoa hồng để vào tủ đồ cô nàng và mở những bài nhạc mà cô yêu thích.



Sau 2 tháng cầm cưa bền bỉ, anh chàng quyết định tỏ tình và chắc chắn tỷ lệ thành công lên tới 90%. Tuy nhiên, lần ấy Trinh đã nhẹ nhàng từ chối anh chàng gymer và thẳng thừng đáp "em có người yêu rồi".



Tuy nhiên, biết cô nàng chỉ nói dối để mình từ bỏ ý định, Chinh quyết không bỏ cuộc và luôn tỏ tình với cô mỗi ngày. Thậm chí có hôm anh tỏ tình tới 4 lần. Trong khoảng gần 4 tháng, chàng gymer thay đổi mọi cách bày tỏ, từ gọi điện, tặng quà, ngỏ lời trực tiếp đến việc nhờ bạn bè giúp đỡ. Tuy nhiên, 80 lần tỏ tình đầu tiên Chinh đều nhận được một đáp án giống nhau là "không".



Mãi đến lần thứ 81, chàng trai Đắk Lắk mới được cô đồng ý sau khi khẳng định bản thân vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Lúc đầu, Trinh cho rằng HLV chỉ tán mình cho vui nên không có thiện cảm. Sau này, chính sự chân thành và kiên trì của anh đã khiến 9x động tâm và thay đổi suy nghĩ.

Dù yêu chiều bạn gái là thế nhưng Chinh lại rất nghiêm khắc trong việc tập luyện. Mỗi khi cô nàng đến muộn, nhịn ăn hay tập sai đều bị mắng không thương tiếc. Chính nhờ sự nghiêm khắc của bạn trai, Trinh đã giảm được 7kg và sở hữu số đo 3 vòng hoàn hảo.



Được biết, cả hai sẽ khép lại chuyện tình tại phòng tập gym bằng một đám cưới ấm cúng đầu năm 2021. Trong thời gian tới, cả hai muốn xây dựng sự nghiệp và thỏa mãn đam mê bằng việc mở một trung tâm thể hình riêng.

