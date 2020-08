Dư luận Trung Quốc dấy lên cuộc tranh luận gay gắt từ vụ chàng trai 22 tuổi tự sát vì bị khóa WeChat

Sau đó, Tang - em trai của chàng trai 22 tuổi đã chia sẻ thông tin đau lòng về anh trai với Sixth Tone. Người em nói, khi dọn dẹp đồ đạc của anh đã tìm thấy một video dài vài phút trong điện thoại của anh cho thấy cảnh than vãn, la hét về việc bị khóa tài khoản. Hiện gia đình đã giao nộp đoạn video cho cảnh sát địa phương.

Chàng trai 22 tuổi tự sát vì Wechat bị khóa

Theo cảnh sát địa phương, trước khi chết, chàng trai 22 tuổi đã nhắn tin cho cảnh sát TP Thâm Quyến nói về quyết định của mình. Anh cũng cung cấp tên, số chứng minh thư và yêu cầu họ không thông báo cái chết của anh cho ông bà biết.

Sau khi người này chết, gia đình đã nhận được 21.850 USD tiền mặt từ văn phòng chính quyền địa phương nhưng anh không chắc liệu đó có phải khoản bồi thường từ công ty mẹ WeChat hay không. Bởi hiện phía công ty vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Được biết, mọi tài khoản WeChat ở Trung Quốc đều thuộc quyền sở hữu của công ty trên. Nếu người dùng vi phạm các điều khoản dịch vụ thì công ty có quyền hóa hoặc ẩn mọi nội dung liên quan bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Tung tin thất thiệt, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia... là những điều vi phạm quy định của WeChat.

Cái chết bất ngờ của chàng trai 22 tuổi này đang dấy lên tranh luận gay gắt về trên mạng xã hội ở Trung Quốc giữ việc ai nên giữ quyền kiểm soát đối với các tài khoản cá nhân.

