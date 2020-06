Vô tình chụp chung từ khi còn nhỏ, chàng trai không ngờ 23 năm sau lại cưới cô gái trong ảnh làm vợ

Trong lần đầu tiên đến ký túc xá, Ed đã gặp khó khăn trong việc sử dụng máy giặt. Khi đó, Heidi vốn là người đến ở trước đã sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ vài tuần sau, cả 2 tình cờ gặp lại trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Cả hai nhanh chóng cảm mến nhau, tình cảm đủ lớn và cả 2 tiến đến quá trình hẹn hò.

Cặp đôi Heidi Savitt và Ed Savitt.

Sau vài năm bên nhau, anh chàng Ed Savitt nhanh chóng cầu hôn bạn gái và nhận được cái gật đầu đồng ý. Cũng từ đây, cặp đôi đã phát hiện một bí mật vô cùng thú vị về tuổi thơ của nhau.

Chuyện là, khi Heidi đưa Ed về gia đình để ra mắt, mẹ cô bỗng nhớ ra hồi nhỏ con gái mình cũng có một người bạn cùng tên. Cụ thể, cả 2 đã gặp nhau trong kỳ nghỉ của gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đầu, khi nghe bà nói thì cả 2 chỉ cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp về tên mà thôi.

Tuy nhiên sau đó, mẹ Heidi tìm thấy bức ảnh con gái chụp chung với bạn Ed ngày nhỏ thì cả 2 mới ngớ người khi nhân vật trong ảnh chính là mình.

Bức ảnh cả 2 chụp cùng nhau 23 năm trước.

Hóa ra, cả 2 đã gặp nhau từ năm 6 tuổi. Đó là khoảng thời gian 23 năm trước, hai gia đình một sống ở London, một ở Sheffield đều có chuyến du lịch đến Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng một thời điểm năm 1997.

Hai đứa trẻ tầm tuổi khi gặp nhau đã nhanh chóng dính lấy nhau suốt chuyến đi, sau đó chụp ảnh kỷ niệm. Sau kỳ nghỉ, cả 2 không gặp nhau và dần quên đi cuộc gặp gỡ khi ấy.

Ed và Heidi đã kết hôn vào mùa hè năm 2016.

Your browser does not support HTML5 video.