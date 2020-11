CĐM lùng sục danh tính chàng trai trong drama của Huỳnh Anh: Vóc dáng cao ráo chuẩn PT

Tối 2/11, MXH xôn xao trước thông tin một tài khoản Facebook có tên H.T.Q đã chia sẻ một bài viết dài bóc "phốt” bạn trai cắm sừng mình với Huỳnh Anh - bạn gái của tiền vệ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải.



Cụ thể, cô gái có tên H.T.Q đăng tải dòng trạng thái rất dài kể về quá trình yêu đương của cô va người bạn trai được cho là Nguyễn Xuân Q.. Cô gái tiết lộ đã quen biết bạn trai 1,5 năm từ ki chàng trai còn rất "phèn" nhưng cuối cùng vẫn bị bội bạc vì mối quen biết mới hơn 1 tuần nay.



Bên cạnh đó, Q. còn tiết lộ chuyện bạn trai cô và Huỳnh Anh quen nhau là do bạn gái Quang Hải thuê trúng căn nhà do bạn trai cô đứng tên (thực tế là nhà của chị gái). Căn nhà mà Huỳnh Anh thuê lại nằm gần căn hộ mà Q. và bạn trai chung sống của một vài người bạn khác.



Ngay sau vụ việc, trên trang Instagram, Ngay sau vụ việc, trên trang Instagram, Quang Hải đã xóa hình chụp chung với Huỳnh Anh. Tuy nhiên trên trang Facebook cá nhân, vẫn còn một tấm được tiền vệ Hà Nội FC đăng tải từ ngày 6/9 vừa qua.

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, nhiều người đã nhanh chóng truy tìm danh tính chàng trai trong vụ phốt trên. Facebook của người này nhanh chóng được tìm ra có tên là N.X.Q. Tuy nhiên trước sức ép của dư luận, người này hiện đã khóa trang cá nhân.

N.X.Q. đang làm nghề PT, thường xuyên đăng ảnh khoe body vạm vỡ, săn chắc lên mạng xã hội Tuy nhiên, từ trang cá nhân có thể thấy,

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thấy anh chàng này có gương mặt khá điển trai và lãng tử. Cũng theo bài bóc phốt trước đó của T.Q., người này bổ sung bạn trai mình có nghề nghiệp và thu nhập không ổn định, có một chị gái đã xây dựng gia đình





Về phía N.X.Q. , ngay khi bài đăng của bạn gái cũ lan truyền chóng mặt trên các trang MXH, anh đã gọi điện thoại yêu cầu gỡ bài nhưng vẫn chưa được đáp ứng.

Sau vụ việc, đến đêm 2/11, Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Đầu tiên, cô nàng nói về mối quan hệ với chàng tuyển thủ số 19: "Huỳnh Anh và anh Hải có giận dỗi nhau và vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng. Nên tuyệt đối không có chuyện Huỳnh Anh 'cắm sừng' anh Hải"...

Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định mọi chuyện chỉ là dàn dựng và sẽ nhờ công an vào cuộc. Tuy nhiên hiện tại, bài đăng này đã biến mất trên trang cá nhân của nàng hotgirl Nha Trang.



Theo TN/SKCĐ