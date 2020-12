Chàng trai nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư: Muốn thấy họ vui vẻ và tự tin hơn khi có tóc

Ai cũng biết những người không may mắn bị ung thư thì sau quá trình điều trị thì tóc sẽ không còn. Nhìn những hình ảnh này ai cũng đau lòng vì họ vừa phải đối mặt với bạo bệnh, vừa tự ti với ngoại hình thay đổi của mình.

Nhiều người hiến máu, hiến tạng… nhưng hiến tóc cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì ít ai làm.

Tuy nhiên, câu chuyện của chàng trai trẻ hiến tóc dưới đây sẽ tạo cảm hứng để bạn làm điều này.

Cơ duyên nuôi tóc tặng bệnh nhân ung thư

Khá bất ngờ khi trên mạng xã hội gần đây xuất hiện một bài đăng của thanh niên trẻ có tên Đ.T.T. Nam. Anh chia sẻ về lý do nuôi tóc dài trong suốt thời gian qua của mình.

Hình ảnh chàng trai nuôi tóc hiến tặng bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều người nghĩ rằng con trai nuôi tóc dài là do cá tính hoặc do để kỷ niệm một sự kiện gì đó trong đời. Nhưng với Nam, khi anh chia sẻ lý do nuôi tóc dài thì ai nấy cũng đều bất ngờ và xúc động.

Rất nhiều người tỏ ra khá bất ngờ với lý do của anh. Theo đó, anh Nam chia sẻ, để đi đến quyết định nuôi tóc dài này là do anh từng xem một clip của một cậu bé người Nhật đã kiên nhẫn để tóc dài sau đó tặng cho cô bạn cùng lớp của mình bị cạo trọc đầu vì căn bệnh nan y.

Từ đó cô bé bớt đi sự tự ti, ngại ngùng vì đã có mái tóc giả để đội lên đầu. Cũng từ lúc này, Nam đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ và ấp ủ ý định sẽ thực hiện điều này trong tương lai.

Với mong muốn hiến tặng tóc nhưng không biết gửi đi đâu. Anh đã tự tìm hiểu thì biết được có một chương trình hiến tặng tóc do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) được khá nhiều người quan tâm. Bất kì nam nữ, già trẻ... chỉ cần sở hữu mái tóc dài là có thể đăng ký và quyên góp.

Ngoài hiến tạng, hiến máu, bạn có thể hiến tặng tóc

Bài đăng và hành động nhân văn của anh thu hút nhiều chia sẻ và sự ủng hộ của nhiều người. Hơn nữa, câu chuyện của anh cũng truyền động lực cho rất nhiều bạn trẻ.

Không chỉ vậy, việc làm của anh chắc chắn sẽ rất ý nghĩa với những người mắc bệnh hiểm nghèo.

Lan tỏa cảm hứng làm điều tốt đến cộng đồng

Theo như anh chia sẻ, khi để tóc dài nhiều người cũng thắc mắc. Thậm chí, nhiều người còn ghi ngờ về giới tính của anh. “Mình muốn được thấy họ vui vẻ và tự tin hơn khi có tóc”, anh chia sẻ. Đó là lý do anh quyết nuôi tóc dài.

Không chỉ vậy, trong quá trình nuôi tóc, anh còn gặp nhiều sự cố và phiền toái xảy đến, một số người còn tỏ ra kì thị với việc con trai để tóc dài, bị chê là nóng, luộm thuộm... Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn cảm thấy vui vẻ vì đã giúp đỡ được nhiều người, không hối hận với quyết định của mình.

Mái tóc đuôi gà của chàng trai

Tuy nhiên, quyết định của anh khiến nhiều bạn trẻ nể phục và ngưỡng mộ. Họ cho rằng, trong cộng đồng, nhất là người trẻ cần phải có nhiều hơn những câu chuyện thế này hơn nữa.

- Nhờ có bạn này mà mình mới biết, lần sau cắt tóc thì sẽ hiến tặng luôn.

- Ngưỡng mộ bạn lắm. Bản thân mình mặc dù là con gái nhưng không thể nuôi tóc quá 3 tháng…

- Trước giờ mình không biết, đọc bài đăng của bạn nên có thêm động lực mới.

- Điều này dễ thực hiện thôi mà, nhưng cũng nên giữ tóc cẩn thận, không thuốc nhuộm, thuốc uốn rồi mới hiến.

Qua hành động này, bạn có nghĩ tới việc nuôi tóc dài để gửi tặng đến những bệnh nhân không?