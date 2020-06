Chàng trai 17 tuổi suýt bị bại liệt vì tư thế dùng điện thoại phổ biến của hàng triệu người

Việc lạm dụng điện thoại quá nhiều gây tác hại khó lường tới Sức Khỏe như thế nào đã được nói tới nhiều nhưng dường như giới trẻ còn quá thờ ơ với vấn đề này.

Trang Kankanews mới đây đưa tin một chàng trai gặp vấn đề về cột sống cổ vì thói quen dùng điện thoại. Đó là chàng trai Tiểu Uy (17 tuổi) sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thường xuyên có thói quen cúi gằm đầu chơi game trên điện thoại.

Rất nhiều người có thói quen cúi gằm mặt dùng điện thoại



Vào buổi trưa một ngày gần đây, Tiểu Uy chơi game và cúi gằm đầu trong nhiều tiếng trời. Đến khi cảm thấy cổ đau nhức thì chàng trai mới ngẩng lên và lắc đầu để xua tan cảm giác mỏi cổ rồi lên giường ngủ trưa.



Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, Tiểu Uy cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cổ đau nhức dữ dội, toàn thân không thể cử động nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Tại khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, bệnh viện Shenzhen Bao'an People's Hospital, bác sĩ Uông Quang Hoa, cho biết, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, cột sống của bệnh nhân có vết máu bầm, tủy sống sưng tấy, xuất huyết ở đốt sống cổ thứ 2 và thứ 3.



"Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy sống, nếu không điều trị kịp thời, tủy sống bị chèn ép trong thời gian dài sẽ khiến bệnh nhân bị bại liệt", bác sĩ Uông nói.

Tiểu Uy được chỉ định phẫu thuật, may mắn chức năng thần kinh được phục hồi và chân tay của chàng trai có thể vận động bình thường.

Bác sĩ Uông Quang Hoa, khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, bệnh viện Shenzhen Bao'an People's Hospital.

Bác sĩ Uông Quang Hoa cảnh báo: "Những người sử dụng điện thoại ở tư thế cúi gằm đầu trong thời gian dài sẽ khiến tĩnh mạch ở cổ bị biến dạng, máu không lưu thông, là một trong những yếu tố khiến mạch máu tủy sống bị chèn ép, nứt vỡ và dẫn đến xuất huyết".



Các triệu chứng của bệnh dị dạng mạch máu tủy sống rất đa dạng, phụ thuộc vào mức độ nặng và vị trí dị dạng. Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng qua nhiều năm nhưng số khác lại có những triệu chứng đe dọa tính mạng.



Các triệu chứng của bệnh gồm: gặp khó khăn khi đi bộ hoặc leo cầu thang; cảm giác tê, kiến bò hoặc đau đột ngột ở chân tay; yếu ở một hoặc hai bên cơ thể, đột ngột Các triệu chứng của bệnh gồm: gặp khó khăn khi đi bộ hoặc leo cầu thang; cảm giác tê, kiến bò hoặc đau đột ngột ở chân tay; yếu ở một hoặc hai bên cơ thể, đột ngột đau lưng dữ dội, mất cảm giác ở chân; khó đi tiểu tiện; đau đầu cứng cổ; liệt tay chân trong trường hợp nặng. Dau lưng cục bộ, phần lớn đau xuyên ngang ra thắt lưng và xuống 2 chân.



Bệnh có thể tiến triển một cách âm thầm, không có biểu hiện triệu chứng trong một thời gian dài, cho đến khi các mạch máu căng giãn quá mức chèn ép vào tủy và dây thần kinh hoặc có thể vỡ ra gây xuất huyết tủy sống.



Tùy thuộc vào vị trí khối dị dạng sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm kèm theo như ảnh hưởng tới chức năng thần kinh vận động, ngưng thở và dẫn đến tử vong, nếu không được điều trị kịp thời.

Không chỉ gây dị dạng mạch máu tủy, tư thế dùng điện thoại kiểu cúi đầu tạo một áp lực khoảng 27kg lên phần cột sống và cổ. Thói quen này dần dần sẽ khiến cột sống cổ bị thoái hóa, hoặc bị gù lừng. Vì thế, khi nhìn điện thoại bạn cần giữ cho cột sống và cổ thẳng bằng cách dùng tay nâng điện thoại lên cao.

Your browser does not support HTML5 video.

Tại sao dùng điện thoại khi đang sạc pin có thể gây chết người. Video: VTC 14

Theo Hà Ly/SKCĐ