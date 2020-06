Chàng trai tăng 100kg sau 5 tháng nghỉ dịch COVID-19, được ví là “người béo nhất Vũ Hán”

Anh Chu tăng 100 cân sau 5 tháng nghỉ dịch

Cuối cùng, anh Chu phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Bác sĩ điều trị cho anh ta ở bệnh viện Trung tâm Đại học Vũ Hán tiết lộ rằng, đã bị sốc khi xem ảnh và tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 1/6.

Anh Chu nói với bác sĩ rằng, anh không thể rời khỏi nhà trước khi thành phố áp lệnh phong tỏa vào tháng 1 và cân nặng cứ thế tăng lên. Anh không thể ngủ một cách thoải mái và cực kỳ cần sự giúp đỡ của nhân viên y tế.

Sau đó một nhóm nhân viên y tế đã đến nhà anh Chu và vất vả vật lộn để đưa anh ra khỏi nhà lên xe cứu thương. Nam thanh niên 26 tuổi được đưa vào phòng ICU làm các xét nghiệm ban đầu. Qua đó cho thấy bệnh nhân có các triệu chứng khác nhau như suy tim, rối loạn chức năng hô hấp.

Các bác sĩ đã bị sốc khi tiếp nhận bệnh nhân này

Thật không may, khối lượng cơ thể quá lớn khiến cho bác sĩ khó có thể thực hiện được các xét nghiệm cần thiết khác cho bệnh nhân như huyết áp, điện não đồ. Suốt 10 ngày qua, các bác sĩ đã cố gắng giúp bệnh nhân ổn định Sức Khỏe

Đến ngày 11/6, sức khỏe của anh Chu đã ổn định hơn. Các bác sĩ nhận định, nguyên nhân béo phì chủ yếu do di truyền và các bất thường nội tiết. Tình hình sức khỏe càng trầm trọng hơn khi anh Chu không hoạt động. Điều đó khiến calo tăng cao trong suốt 5 tháng nghỉ dịch ở nhà.

Các bác sĩ dinh dưỡng đã tiến hành điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi và áp dụng các phương pháp cần thiết để anh Chu giảm ít nhất gần 23kg để có thể phẫu thuật dạ dày một cách an toàn. Từ đó mới tính đến chuyện giảm cân nặng dư thừa và phục hồi lại trạng thái ban đầu.

