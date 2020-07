Ôm hoa tỏ tình crush không thành, nam thanh niên tức tối ném thẳng nhẫn bỏ đi

Tối hôm qua (8/7), trên mạng xã hội cư dân mạng thi nhau chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ăn mặc chỉn chu, mang hoa và nhẫn cầu hôn cô gái ngoài vỉa hè. Theo như tìm hiểu của mọi người thì sự việc xảy ra ở đường Đỗ Đức Dục, quận Từ Liêm, Hà Nội.



Theo như clip ghi lại, nam thanh niên mặc quần âu xanh, sơ mi trắng vô cùng lịch sự, tay ôm theo bó hoa hồng lớn cùng hộp nhẫn đỏ chót đến gặp cô gái mình thương.

Trước vỉa hè ở khu vực có quán trà chanh đông đúc, thanh niên đã thổ lộ tấm lòng của mình bằng thái độ vô cùng chân thành và nghiêm túc. Tuy nhiên, cô gái lại tỏ ra khá căng thẳng và từ chối nhận quà. Sau đó, khi chàng trai quỳ xuống vỉa hè để cầu hôn, cô gái có vẻ như khá khó xử nên cũng ngồi xuống theo.

Anh chàng quỳ xuống để cầu hôn.



Thế nhưng, dù thanh niên áo trắng có cố thuyết phục thế nào thì có vẻ bạn gái cũng không đồng ý. Sau một hồi căng thẳng, cả hai đứng lên và cô gái miễn cưỡng nhận lấy bó hoa hồng nhưng vẫn từ chối không lấy nhẫn.

Cô gái miễn cưỡng nhận lấy bó hoa hồng nhưng vẫn từ chối không lấy nhẫn.



Lúc này, có vẻ chàng trai đã quá chán chường và mất bình tĩnh, anh chàng vứt luôn hộp nhẫn xuống vỉa hè rồi bỏ đi luôn không hề quay đầu lại.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Ban đầu, nhiều người còn vỗ tay hô hào cổ vũ nam thanh niên, nhưng khi thấy mọi việc không được suôn sẻ, họ đã im ắng trở lại để tránh người trong cuộc ngại ngùng.

Chàng trai vứt luôn hộp nhẫn xuống vỉa hè rồi bỏ đi luôn không hề quay đầu lại.



Sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn Sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã được chia sẻ rầm rộ và thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người thông cảm cho nam thanh niên, mong anh sớm vượt qua nỗi buồn và tìm được tình yêu mới.



Bên cạnh đó, cũng không ít người chưa hài lòng với hành động của anh chàng này. Theo họ, anh có thể chọn cách bày tỏ tế nhị hơn. Những người này cho rằng việc bạn gái nhận hoa là đã mở đường lui cho chàng trai rồi, thế nên khi anh chàng bỏ nhẫn xuống đất là hành động không hay ho chút nào.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ