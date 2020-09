Changmin (TVXQ) ấn định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10 tới sau một tháng hoãn vì dịch COVID-19

Một trong những thần tượng thế hệ thứ 2, Changmin của TVXQ, sẽ kết hôn vào mùa thu này sau nhiều lần hoãn vì dịch COVID-19! Trước đó, Changmin đã thông báo ý định kết hôn với bạn gái không phải là người nổi tiếng của mình thông qua một bức thư viết tay đầy cảm động cho người hâm mộ.

Theo một thông báo của SM Entertainment gửi cho Maeil Kyungje, Ngôi Sao sẽ kết hôn vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Buổi lễ dự kiến sẽ chỉ diễn ra riêng tư với sự tham gia của bạn bè và gia đình. Trước đó, Changmin dự định tổ chức đám cưới vào ngày 5/9, nhưng do tình hình dịch COVID-19 phức tạp trở lại tại Hàn Quốc nên để đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè, anh đã quyết định thay đổi thời gian tổ chức.

Nam ca sĩ Changmin sẽ lên xe hoa và ngày 25/10

Nam ca sĩ lần đầu tiên công khai mối quan hệ của mình vào tháng 12 năm ngoái và đích thân thông báo về đám cưới với bạn gái ngoài ngành qua một lá thư tay gửi đến người hâm mộ. Cụ thể anh viết: "Hiện tại, tôi đang hẹn hò với một cô gái. Vì tin tưởng lẫn nhau và có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, nên chúng tôi đã đi đến quyết định dành cả phần đời còn lại bên đối phương.

Tôi tin rằng con đường phía trước mình cần phải có trách nhiệm. Do đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, trở thành người chủ gia đình và cũng là một thành viên TVXQ tốt hơn nữa để đáp lại nhiều hơn tình cảm mọi người dành cho. Mọi người hãy giữ gìn Sức Khỏe và tôi chân thành cảm ơn bạn đã đọc bức thư dài này". Ngay lập tức, nam thần tượng đã nhận được sự ủng hộ và những lời chúc phúc của người hâm mộ dù vấn đề thần tượng kết hôn luôn rất khó chấp nhận với người hâm mộ.

Bức tâm thư Changmin gửi người hâm mộ

Hiện nay danh tính của người con gái may mắn sắp trở thành người vợ hợp pháp của Changmin vẫn được giữ kín. SM Entertainment cũng gửi gắm mong muốn rằng người hâm mộ và cánh nhà báo sẽ tôn trọng mong muốn về quyền riêng tư mà cô dâu và gia đình mong muốn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ