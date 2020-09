Thủ đô hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9/2020

Tại thủ đô Hà Nội, để chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), trên khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, áp phích, đồng thời thực hiện các hoạt động diễu binh, nghi lễ chào chờ vào ngày Quốc Khánh 2/9

Người dân treo cờ chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9

Theo Ban tổ chức, ngày 1/9 sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài liệt sĩ Hà Nội . Đây là hoạt động mở màn cho phần lễ, có sự tham gia của các đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội.

Hà Nội đã "thay áo mới", cờ hoa rợp khắp các tuyến phố

Đ ội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa lăng Bác

Sau khi thượng cờ, Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình đến 21h ngày 2/9 mới có lễ hạ cờ.

Băng rôn 2/9 được treo khắp các tuyến đường

Tại TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để phục vụ người dân và du khách trong dịp này. Từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 1/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây là một trong phần lễ của hoạt động Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9.





UBND TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức gặp mặt và chiêu đãi trọng thể các cơ quan Ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm Quốc khánh 2/9…; tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ Khánh thành Công viên Lam Sơn và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật khác tại các quận, huyện để phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9 này.

TP. Cần Thơ: Ngày 31/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phú Yên: Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, ngày 30/8, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa).

Yên Bái: Nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 31/8, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng tại TP. Yên Bái.

Bình Thuận: Sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sĩ, nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ở nước ngoài, nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2/9 cũng được diễn ra long trọng như:

Tại Moskva (Liên bang Nga): Ngày 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga long trọng tổ chức mít - tinh Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục nỗ lực triển khai sáng tạo, toàn diện và hiệu quả công tác đối ngoại, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tại Cuba: Ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, với sự tham dự đại diện cộng đồng Việt kiều, các doanh nghiệp nước ta đang hoạt động tại nước bạn, và khối học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học các trường đại học của Cuba.

Tại Pháp: Tối 28/8 tại thủ đô Paris (Pháp), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến hết sức nhanh chóng và khó lường, nhất là dưới tác động của đại dịch Covid-19, để mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Pháp tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc.

Tại Lào: Tối 28/8, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tại Trung Quốc: Ngày 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và Tiệc chiêu đãi nhân Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tại Thủy Điển: Ngày 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tham dự Lễ kỷ niệm có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Robert Rydberg cùng phu nhân và bà con cộng đồng đại diện cho các hội đoàn người Việt Nam tại thành phố Stockholm và phụ cận.

Lễ Quốc Khánh 2/9/2020

