`Chất chơi` với trend chỉnh ảnh layout kiểu mới trên facebook, vừa đơn giản lại trông cực ngầu

Mới đây, Facebook thay đổi giao diện trang chủ và mang đến cho người dùng nhiều tiện ích bất ngờ. Trong đó phải đặc biệt kể đến tính năng ghép ảnh layout. Theo đó người dùng sẽ được tự do lựa chọn các bố cục sắp xếp hình ảnh khác nhau khi đăng tải lên mạng xã hội

Ảnh. Le Duy Phuoc Thuan

Khi sắp xếp nhiều hình theo bố cục layout này nhiều hình ảnh phóng to có thể bị vỡ và trông mất thẩm mỹ. Thế nhưng nó lại mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo cho những người đam mê nhiếp ảnh, và chẳng khó để bạn có thể tạo ra cho mình những bức ảnh theo đúng chất riêng và chẳng “đụng hàng” với ai trên Facebook

Ảnh: Hà Việt

Ảnh: Nam Anh

Ảnh: Quốc Huy

Ảnh: Trần Quốc Đạt

Có phải những bức ảnh trên rất kích thích bạn đúng không? Rõ ràng là Facebook đang “đào sâu” vào khả năng sáng tạo và tư duy nghệ thuật của người dùng. Vậy còn chần chừ gì mà chúng ta không “bắt trend” ngay và tự chỉnh ảnh theo phong cách riêng của mình thôi nào? Để làm được điều này bạn chỉ cần thực hiện theo 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Tải các bức layout trên facebook này về máy của bạn.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng Snapseed.

Bước 3: Mở ứng dụng Snapseed, nhấn nút "Mở" để thêm bức layout mà bạn vừa mới tải về, kéo xuống chọn mục "Phơi sáng kép". Sau đó chọn bức ảnh mà bạn muốn sử dụng để làm layout.

Bước 4: Căn chỉnh ảnh theo bố cục mà bạn muốn, sau đó chọn mục "Kiểu", ấn chọn "Làm sáng". Như vậy là bạn đã có ngay một bức ảnh cực “chất chơi” để khoe với bạn bè trên Facebook rồi nhé.

Chúng ta có một bức ảnh lấy layout Facebook cực đẹp

Nắm trong tay bí kíp chỉnh ảnh cực ngầu này sẽ giúp trang cá nhân của bạn trở nên đặc sắc và hấp dẫn hơn rất nhiều đấy. Nhanh tay thực hiện để tạo ấn tượng với crush thôi nào, và biết đâu, người ấy sẽ phải inbox hỏi bạn bí kíp để sở hữu một bức ảnh layout cực xị xò này thì sao ?!

Theo Phương Hoa/SKCĐ