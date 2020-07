Cảnh báo: Chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động, người dân nên hạn chế ra ngoài

Vào 6h30 phút sáng ngày hôm nay 28/7 tại hơn 80 điểm đo chất lượng không khí của hệ thống theo dõi chất lượng không khí của PAM Air cho thấy đều ở mức đỏ và tím.

Tại địa phận quận Ba Đình sáng nay các điểm do được ở ngưỡng tím đó là: Trường THCS Nguyễn Trãi (Ba Đình), Trường mầm non thực hành Hoa Sen, điểm đo tại Đội Cấn, Kim Mã.

Tại quận Hoàn Kiếm, một số điểm đo lên ngưỡng tím như tại Hàng Thiếc, Nguyễn Chế Nghĩa, Bà Triệu...

Cùng với đó hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội có ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng.

Hình ảnh ô nhiễm không khí ở mức đáng báo động ở một số khu vực tại Hà Nội

Tại khu vực miền Trung và miền Nam, chất lượng không khí được đánh giá là tốt hơn đều ở ngưỡng trung bình và tốt.

Lý giải điều này, các chuyên gia cũng cho biết, điều kiện thời tiết không thuận lợi làm cho các hạt bụi không khuếch tán được vào trong không khí mà đọng lại ở gần mặt đất gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng.

Tại Hà Nội, tình trạng ô nhiễm không khí được đánh giá là do nhiều nguyên nhân gây nên. Trong số đó không thể không kể đến các vấn đề về giao thông, xây dựng, sản xuất, các hoạt động đốt rác, đốt than tổ ong,… Ở điều kiện thuận lợi những chất ô nhiễm này sẽ khuếch tán lên cao và giúp cải thiện chất lượng không khí. Thế nhưng khi điều kiện thời tiết không thuận lợi thì các chất này lại đọng lại và gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt là vào mùa đông, chúng ta thường thấy hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra.

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cụ Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, chất lượng không khí tại Hà Nội vào sáng nay đã giảm mạnh bởi từ chiều tối ngày hôm và đêm qua 27/7 lượng mưa tại Hà Nội không đáng kể, trời âm u nhiều mây nên các chất ô nhiễm khó khuếch tán. Thêm vào đó ở các giờ cao điểm sáng nay phương tiện tham gia giao thông ở cường độ cao gây ra lượng khí thải lớn, khiến chất lượng không khi tại các khu vực này suy giảm.

Tình hình ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội sáng nay do khói bụi của các phương tiện giao thông là chủ yếu

Trước tình hình trên Bộ Y Tế đã đưa ra khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm này. Đồng thời thực hiện phương pháp vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý sau khi từ ngoài đường trở về nhà.

Bên cạnh đó người dân cũng nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào tại những thời điểm chất lượng không khí ở mức xấu, nhất là với những gia đình có nhà gần mặt đường giao thông chính. Những người có tiền sử mắc các bệnh về hô hấp, người già, trẻ nhỏ, người bị tim mạch nên thực hiện các biện pháp phòng tránh ô nhiễm không khí nghiêm ngặt hơn. Nếu có những dấu hiệu bất thường về Sức Khỏe cần đến các cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Thời kỳ ô nhiễm không khí đỉnh cao tại Hà Nội

Theo Phương Hoa/SKCĐ